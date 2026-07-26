VIDEO. “Iespaidīgākais depozīta punkts Latvijā!” Zaubē tukšo taru nodod ar klasi 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:02, 26. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā platformā “TikTok” lietotāja Līga dalījusies ar video, kas licis daudziem ar pavisam citu aci paskatīties uz ikdienišķo depozīta taras nodošanas procesu. Viņa parādījusi, kā izskatās depozīta punkts Zaubes veikalā “Skorpions” – un tas nebūt neatgādina ierastās, pelēcīgās un garlaicīgās būdiņas.

Kokteilis
Četrām zodiaka zīmēm augusts, iespējams, kļūs par gada veiksmīgāko mēnesi. Vai tu esi starp tām?
Kokteilis
Slikta izvēle: kādus ziedus labāk nedāvināt dzimšanas dienā? Floristi skaidro, kāpēc
Kokteilis
Kur ir visvieglāk satikt vientuļas sievietes? Nosauktas TOP 10 Eiropas pilsētas – reitingā pārsteidzošā vietā arī Rīga
Lasīt citas ziņas

Ieejot depozīta punktā, apmeklētājus sagaida pārdomāts, stilīgs un mājīgs interjers. Telpā skan mūzika, pie sienas uzstādīts televizors un pat elektriskais kamīns, kas rada īpašu siltuma sajūtu. Tomēr galvenais akcents veltīts veikala un leģendārās rokgrupas nosaukumam – uz sienas gozējas milzīgs, izgaismots skorpiona dekors, bet blakus kamīnam izvietots pašas grupas “Scorpions” plakāts.

“Tad nu beidzot es saprotu, kāpēc veikalam ir tāds nosaukums,” video fonā nosaka autore, vērojot tematisko noformējumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viena no lielākajām Krievijas bankām sāk ierobežot klientu kontus: cilvēki ziņo, ka vairs nevar izņemt savu naudu
Ruks atklāj, ko izmeklētājiem stāsta Priekules traģēdijā aizturētais policists
“Samuļļā un iemet maisā!” Pircēja sašutusi par pieredzēto populāros apģērbu veikalos

Video ātri vien kļuvis par interneta hitu, un komentētāji neslēpj savu apbrīnu par šo radošo risināju:

“Iespaidīgākais depozīta punkts Latvijā!”

“Ooo! Riktīgi stilīgi!”

“Katram depozīta punktam šādi jāizskatās!”

“Vo, tas ir depozīta punkts!”

“Jābrauc uz Zaubi nodot tukšie trauki.”

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.