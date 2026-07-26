VIDEO. “Iespaidīgākais depozīta punkts Latvijā!” Zaubē tukšo taru nodod ar klasi 0
Sociālajā platformā “TikTok” lietotāja Līga dalījusies ar video, kas licis daudziem ar pavisam citu aci paskatīties uz ikdienišķo depozīta taras nodošanas procesu. Viņa parādījusi, kā izskatās depozīta punkts Zaubes veikalā “Skorpions” – un tas nebūt neatgādina ierastās, pelēcīgās un garlaicīgās būdiņas.
Ieejot depozīta punktā, apmeklētājus sagaida pārdomāts, stilīgs un mājīgs interjers. Telpā skan mūzika, pie sienas uzstādīts televizors un pat elektriskais kamīns, kas rada īpašu siltuma sajūtu. Tomēr galvenais akcents veltīts veikala un leģendārās rokgrupas nosaukumam – uz sienas gozējas milzīgs, izgaismots skorpiona dekors, bet blakus kamīnam izvietots pašas grupas “Scorpions” plakāts.
“Tad nu beidzot es saprotu, kāpēc veikalam ir tāds nosaukums,” video fonā nosaka autore, vērojot tematisko noformējumu.
Video ātri vien kļuvis par interneta hitu, un komentētāji neslēpj savu apbrīnu par šo radošo risināju:
“Iespaidīgākais depozīta punkts Latvijā!”
“Ooo! Riktīgi stilīgi!”
“Katram depozīta punktam šādi jāizskatās!”
“Vo, tas ir depozīta punkts!”
“Jābrauc uz Zaubi nodot tukšie trauki.”