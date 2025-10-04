Foto: Shutterstock

“Tele2” sadarbībā ar starptautisko konsultāciju uzņēmumu “System1 Group” kopš 2020. gada regulāri mēra Latvijas sabiedrības noskaņojumu, izmantojot īpašo “FaceTrace” pētījuma metodi. Pētījuma rezultāti rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā par aptuveni 25 % palielinājies to cilvēku skaits, kuri kļuvuši vienaldzīgāki jeb mazāk emocionāli. Proti, cilvēku emocijas kopumā ir noplakušas un tajās retāk sastopamas tādas emocijas kā prieks, pārsteigums, dusmas, skumjas un nicinājums.

Visstraujāko kritumu piedzīvojušas tādas pozitīvās emocijas kā pārsteigums (mīnus 66 %) un prieks (mīnus 29 %).

“Dati rāda, ka sabiedrības emocionālā intensitāte pēdējos gados ir būtiski mazinājusies, kas ir dabiska reakcija uz ilgstošu ārēju un iekšēju notikumu radītu emocionālo slodzi.

Šobrīd mēs esam fāzē, kad iepriekšējo gadu emociju intensitāte ir mūs nogurdinājusi,”

saka “Tele2” sabiedrisko attiecību vadītājs Oskars Fīrmanis. “Tas, ko redzam no datiem, sabiedrībā būtiski nav pieaugušas dusmas, skumjas vai nicinājums, bet gan palielinājies to cilvēku skaits, kuri savas emocijas ir aprakstījuši ar vārdu – neitrālas.”

Kā norāda “Tele2”, sabiedrības noskaņojuma indekss, izmantojot “FaceTrace” metodi, tiek mērīts punktu skalā no 0 līdz 3 – jo augstāks rādītājs, jo emociju intensitāte sabiedrībā ir augstāka. Tas nozīmē, ka emociju gamma ir plašāka un tajā mijas dusmas, skumjas, bailes, prieks, nicinājums u.c., bet mazāk ir to cilvēku, kuru noskaņojums ir neitrāls.

Pirms pieciem gadiem noskaņojuma indekss bija 0,62 punkti, savukārt šogad tas ir samazinājies līdz 0,47 punktiem.

Pētījums tiek veikts katru ceturksni, aptaujājot 1200 respondentu vecumā no 15 līdz 69 gadiem. “FaceTrace” metode ir balstīta uz amerikāņu psihologa Pola Ekmana (Paul Ekman) atziņu, ka pastāv septiņas pastāvīgas un universālas cilvēku emociju izpausmes – nicinājums, riebums, dusmas, bailes, skumjas, prieks un pārsteigums.

