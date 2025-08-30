Kā atpazīt melus: 10 ķermeņa valodas pazīmes, kurām vērts pievērst uzmanību 0
Cilvēki melo biežāk, nekā mēs domājam, sākot no nekaitīgiem komplimentiem līdz pat nopietnām un svarīgām lietām. Bieži vien cilvēka vārdi nenodod viņa patiesās emocijas, taču nereti tieši ķermeņa valoda ir tā, kas liek domāt, ka kaut kas nav kārtībā.
ReklāmaReklāma
Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Kokteilis
TESTS. Izvēlies krēslu, kurā sēstos, un gatavojies pārsteidzoši precīzam savas personības aprakstam
Psiholoģijas un neverbālās komunikācijas eksperti uzsver, ka rūpīga žestu, pozas un sejas izteiksmju novērošana ļauj nolasīt cilvēka patiesās domas un nolūkus.