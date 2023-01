Plūdi Jēkabpilī

FOTO, VIDEO. Pilsētas aizsargdambis nakti ir izturējis! Jēkabpilī meklē iespējas apmānīt Daugavas straumi







Lai panāktu ledus sakustēšanos, tiek meklētas iespējas apmānīt Daugavas straumi, pastāstīja Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis (LZP).

Ūdens līmeņa samazināšanos Ragainis skaidro gan ar tā aizplūšanu uz zemākām vietām novadā, gan arī to, ka upes aiziešana ir darbu rezultāts. Ir piepildījušās zemākās vietas ar ūdeni, kā arī no augšteces ir mazāka ūdens pieplūde. Tikmēr no plūdiem visvairāk cietusi Pļaviņu ielas augšdaļa, Mežrūpnieki.

Pilsētas aizsargdambis nakti ir izturējis.

Pašvaldībā notikusi būvnieku sanāksme par to, kā tālāk rīkoties saistībā ar dambja saglabāšanu. Brīdī, kad Daugava pārplūda, spiediens uz dambi samazinājās, jo ledus masa mazliet nosēdās, ūdenim aizejot pa pļavām, pagalmiem un citām zemākām vietām.

Tomēr “ledus masa negrib skriet uz priekšu”. Hidrologi arī brīdina par to, ka dambis visu laiku tiek mērcēts un tādējādi paliek vājāks, stāstīja pašvaldības vadītājs.

Jēkabpilī ir ieradušies arī hidrologi, ar kuru palīdzību tiek izstrādāti scenāriji tam, kā varētu dabūt vilkmi nekustīgajam ledum.

Ledu vienā no krastiem grauž ekskavators ar garo kausu, lai tādējādi panāktu straumi upes gultnē. Ledus sablīvējums ir apmēram no Pļaviņām līdz upes augštecei Jēkabpilī.

“Darām mazus sīkumiņus, bet varbūt kādā brīdī izdodas izkustināt ledus masu. Ja mēs zinātu, kurš no darbiem dod rezultātu, mēs to darītu. Tagad meklējam visus iespējamos variantus. Piebraukt pie Daugavas nevar, jo tā izgājusi no krastiem. Skatāmies, kā apmānīt straumi, lai tā pagrieztos, hidrologi to pēta. Droni lido un skatās, kā un kur varētu pakustināt ledu,” stāstīja Ragainis.

Tehnikas pašvaldībai pietiekot, uzņēmēji pašvaldībā ir atveduši savas tehnikas vienības, lai veiktu darbus.

LETA jau rakstīja, ka Daugavā pie Jēkabpils no upes augšteces turpina nākt klāt jauni vižņi, applūst plašas teritorijas.

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo, ka sestdien plkst.21.50 ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils sasniedzis 8,81 metrus virs novērojumu stacijas nulles punkta. Nakts laikā ūdens līmenis nedaudz nokrities, taču aizvien pārsniedz sarkanā brīdinājuma kritēriju – 8,4 metru atzīmi.