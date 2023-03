Foto – Shutterstock

Pirmdiena

Ja cilvēks ir dzimis pirmdienā, viņa dzīvi pārvalda Mēness, un tādu cilvēku var nosaukt Mēness cilvēku. Viss, kas ar viņu notiek, ar ko viņš nodarbojas, iet caur viņa dvēseli, tāpēc šādiem ļaudīm vienmēr ir daudz pārdzīvojumu, viņu dvēsele ir pastāvīgi nodarbināta, iepazīstot pasauli emocionālā līmenī. Nav viegli būt Mēness cilvēkam, jo viņa psihe vienmēr ir sasprindzināta. Daudzi Mēness cilvēki kļūst par neiropatologu un psihoanalītiķu klientiem. Saskarsmē ar draugiem Mēness cilvēki daudz runā par sasāpējušiem jautājumiem, par to, kas notiek viņu dvēselē.

Cilvēks, kas dzimis pirmdienā, parasti izvēlas humanitāru profesiju, nodarbojas ar labdarību, palīdz ļaudīm, kas nonākuši grūtībās. Šāds cilvēks var kļūt par lielisku cilvēku dvēseles ārstu, uzsūcot sevī citu ciešanas, neredzamā veidā pārņemot sevī svešas sāpes. Pats būdams emocionāls, jūtīgs un ievainojams, Mēness cilvēks pievelk līdzīgas citu cilvēku Mēness enerģijas. Mēness ir sievišķīga planēta, kam piemīt negatīva enerģija, tāpēc visu savu dzīvi Mēness cilvēks vāc negatīvo enerģiju.

Un jo vairāk Mēness cilvēks redz ciešanu ap sevi, jo grūtāk viņam dzīvot. Šādam cilvēkam nepieciešama pazemība, ticība Dievam, jo tikai tādā gadījumā cilvēciskās ciešanas izies caur viņu, nenodarot ievērojamu kaitējumu psihei. Ja Mēness cilvēks rēķinās tikai ar saviem spēkiem, tic tikai sev, domā, ka patstāvīgi, bez augstāku spēku palīdzības atbrīvo cilvēkus no ciešanām, tad diez vai viņš spēs tikt galā ar savā dvēselē uzkrātajiem pārdzīvojumiem un ļoti drīz saslims, izsmels sevi un var pat sajukt prātā.

Lai bērns, kurš dzimis pirmdienā, nekļūtu par savu spēju upuri, neiedragātu savu psihi ar svešām ciešanām, nepieciešams iemācīt viņu neaizturēt savā dvēselē negatīvo enerģiju, aizmirst par nepatikšanām, kas ar viņu notikušas, iemācīt dzīvot šodienā, risināt esošos uzdevumus un atmiņās neatgriezties pie pārdzīvotā, pie tā, ko nevar atgūt un izlabot.

Mēness cilvēku pastāvīgā emocionālā piesātinātība nereti padara viņus par romantiķiem, melanholiķiem, kas nekādā veidā neveicina fizisko darbu, nodarbošanos ar aktuālajiem jautājumiem. Mēness cilvēks peld pa dzīves straumi un reti ķeras pie airiem. Viņam nepieciešams spēcīgs stimuls, lai radītu. “Mēness” bērni mācību laikā viegli zaudē uzmanību par mācību priekšmetu, viņi ar lielāku prieku dotos uz skolu, ja skolotāji būtu jaukas, labsirdīgas, dvēseliskas un maigas sievietes.

Mēness ir mātes planēta, tāpēc “Mēness” bērna māte ir vissvarīgākais cilvēks viņa dzīvē. No tā, cik harmoniskas ir Mēness cilvēka attiecības ar māti, ir atkarīgi viņa panākumi daudzās dzīves sfērās, viņa pašvērtējums, dvēseles un ķermeņa veselība. “Mēness” bērna attīstību veicina mājdzīvnieki, jaunāki brāļi un māsas, lelles, jo šādam bērnam neatkarīgi no dzimuma piemīt mātišķas īpašības, un viss, par ko viņam ir iespēja rūpēties, palīdz atklāt viņa potenciālu.

Mēness ir mājas un sadzīves jautājumu planēta, tāpēc Mēness cilvēkiem patīk pavadīt laiku mājās. Viņi stipri cieš, ja viņiem nav sava mājokļa, savas istabas un notiek biežas pārcelšanās. Viņi var kļūt par speciālistiem jebkurās profesijās, kas saistītas ar komunālajiem un sadzīves pakalpojumiem. Mēness ir ģimenes planēta, un Mēness cilvēkiem bez ģimenes ir ļoti grūti. Lielā mērā viņu panākumi sabiedriskajā dzīvē un ienākumu līmenis atkarīgi no tā, vai viņiem ir vai nav ģimenes, no mājās valdošā klimata un attiecībām ar laulāto draugu. “Mēness” bērnam ne mazāk kā pieaugušajam nepieciešama ģimene un mājas. Visā dzīves laikā jebkura pirmdiena Mēness cilvēkiem ir laimīga – tad viņi var atrisināt visgrūtākos savas dzīves uzdevumus, pieņemt vienīgo pareizo lēmumu. Reizi vairāku gadu laikā viņu dzīvē iekrīt laimīgais gads, kas sākas pirmdienā, – tas ir vislabvēlīgākais periods jebkuras nopietnas darbības sākšanai, dzīvesveida maiņai.

Pirmdienas cilvēki ir apveltīti ar dzīvelīgu prātu, godkāri, mērķtiecību, centību, pienākuma sajūtu. Viņi izjūt atbildību par saviem vārdiem un rīcību. Viņi ir apburoši, ar attīstītu intuīciju, neatkarīgi, ar oriģināliem uzskatiem, apveltīti ar neatlaidību un uzņēmību. Pirmdienas cilvēkiem seko veiksme, viņi viegli apgūst eksaktās zinātnes, interesējas par valodām, mūziku un dzeju. Viņus dzīves ceļā pavada gods un slava.

Bieži Mēness cilvēki agri iemīlas, taču viņu jūtas ir ilgas un stipras. Laulības viņiem visbiežāk ir laimīgas, it īpaši, ja viņi neļauj izpausties sava rakstura negatīvajām iezīmēm. Jaunībā Mēness cilvēkiem ir nosliece uz bērnu un jauniešu slimībām – dažādiem iekaisumiem, furunkuliem, karbunkuliem, bronhītiem, otītu. Tomēr pēc 28 gadu vecuma sasniegšanas viņu veselība stabilizējas un slimības bieži vien atkāpjas.



Otrdiena

Ja cilvēks ir dzimis otrdienā, visu viņa dzīvi pārvalda Marss, un viņu var nosaukt par Marsieti. Marsietim patīk ātrums, strauja braukšana, jo Marss ir ātruma planēta. Liels ātrums var arī nesniegt viņam prieku, bet šāda cilvēka dzīvē daudzi notikumi attīstās ļoti spraigi. Marsietis var daudz ko sasniegt īsā laika posmā, kļūt par ietekmīgu cilvēku jau jaunībā, agri izveidot ģimeni. Ātruma tēma kā sarkans pavediens caurvij visu viņa dzīvi.

Nereti Marsietis zaudē interesi par lietām, kurās ilgi nevar sasniegt rezultātu, zaudē interesi par cilvēkiem, kuriem process ir svarīgāks par rezultātu. Viena no Marsieša priekšrocībām ir viņa iniciatīvisms un prasme jebkuru darbu paveikt ātri. Ar gadiem Marsietis no savas pieredzes uzzina, ka pārmērīga iniciatīva tiek apspiesta, un cenšas būt mazāk iniciatīvs. Nereti par cilvēkiem, kas dzimuši otrdienā, saka, ka darbs iet viņiem iet kā pa diedziņu.

Neatkarīgi no iemaņām cilvēkam, kas dzimis otrdienā, daudz vienkāršāk, nekā citās nedēļas dienās dzimušajiem, ir uzvarēt sacensībās, kurās rezultāts atkarīgs no ātruma, piemēram, uzvarēt īsās distances skriešanas sacensībās. Marsiešiem patīk sev un citiem izvirzīt mērķus un uzdevumus, nereti viņi iet uz savu mērķi, sagraujot jebkurus šķēršļus. Izvirzītais mērķis piesaista viņus, dod stimulu dzīvei un cīņai.

Ātrgaitas Marss piešķir impulsivitāti, rada apstākļus, kuros grūti vai neiespējami apstāties un padomāt pirms pieņemt lēmumu vai veikt darbību. Nereti Marsieši vispirms runā un dara kaut ko, bet pēc tam sāk domāt, vai rīkojušies pareizi, vai nav pateikuši kaut ko lieku. Marsieša dzīvē nav daudz problēmu, taču impulsivitāte, pārmērīga steiga, ir viena no tām. Pārmērīga steiga neradīs Marsietim nepatikšanas, ja vecāki spēs iemācīt izsvērt katru vārdu, apdomāt katru darbību.

Jaunībā Marsietis var būt slinks tikai tāpēc, ka neredz sev nodarbošanos, kas spēj radīt viņam interesantu rezultātu. Lai Marsietis gribētu mācīties, vajag izvirzīt viņam precīzu mērķi un paskaidrot tā pievilcīgumu. Jaunais cilvēks var pilnībā zaudēt interesi par mācībām, ja apmācības process būs pārāk ilgstošs, tāpēc nevajag viņu spiest daudzas stundas pēc kārtas sēdēt pie mācību grāmatām un ilgi skaidrot viņam mācāmo priekšmetu. Vislabākā izglītības iegūšanas metode Marsietim ir eksternāts.

Neatkarīgi no dzimuma Marsiešiem ir daudz vīrišķo īpašību, jo Marss ir vīriešu planēta. Vīrietis, kas dzimis otrdienā, centīsies pēc tā, lai viņu sauktu par īstu vīrieti. Sievietes var būt drosmīgas, bezbailīgas, stipras un vīrišķīgas, bieži atsakās no sieviešu apģērba priekšmetiem un nēsā bikses. Gan vieni, gan otri parasti izrāda interesi par vīrišķīgām izklaidēm – viņi mīl automašīnas, apmeklē trenažieru zāli vai šaušanas klubu.

Jebkuram Marsietim piemīt daudzas vīrišķīgas iezīmes un spējas veikt vīriešu darbus. Jūs ļoti palīdzēsiet Marsietim, ja jaunībā iemācīsiet viņam rīkoties ar metāliskiem instrumentiem, braukt ar velosipēdu un automašīnu, izprast metālisko konstrukciju mehāniku, šaut ar pistoli un apieties ar asiem, durstīgiem un griezošiem priekšmetiem.

Ļoti noderīga jebkuram Marsietim būs nodarbošanās ar sportu, īpaši vingrinājumi ar metāliskām ierīcēm, jo Marsa pārziņā ir metāls, un kontakts ar to padarīs Marsieti pārliecinātāku par sevi. Jebkurš Marsietis spēj vienlaicīgi sākt vairākus darbus, kļūt par pirmatklājēju. Viņa ķermenis un psihe bieži ir sasprindzināta no pastāvīgās gatavības atklāt jauno. Nereti Marsieši cieš no pārpūles.

Marsieši ir uguns cilvēki. Viņi var būt piromāni – tādi, kam patīk pasēdēt pie ugunskura, vai ugunsdzēsēji. Marss ir agresijas un kara planēta, un potenciāli jebkurš Marsietis ir drosmīgs karavīrs, kuru nevajag mācīt karot. Viņš var būt gan militārās jomas teorētiķis, gan praktiķis. Ja jūs pamanāt gados jaunā Marsietī tieksmi uz kaušanos, strīdiem, spēju izraisīt konflikta situācijas, nopietni nodarbojieties ar viņa audzināšanu – iemāciet nevis graut, bet radīt, jo kauslīgs Marsietis var izaugt par ekstrēmistu.

Visas dzīves garumā jebkura otrdiena ir Marsietim laimīga diena, kad viņš var ķerties pie jebkādiem darbiem, risināt sarežģītākos savas dzīves jautājumus. Laimīgs šādiem cilvēkiem var kļūt arī Marsa gads – gads, kad viņu kārtējā dzimšanas diena iekrīt otrdienā. Cilvēki, kas dzimuši otrdienā, ir apveltīti ar asu prātu, viņi visu uztver ātri, taču bieži viņu zināšanas ir virspusējas, seklas. Marsiešiem piemīt loģika un viņi kritiski attiecas pret visu, kas viņiem nav pa prātam. Viņi ir izdomas bagāti, asprātīgi un enerģiski, tomēr viņiem vajag sevī ieaudzināt konsekvenci un neatlaidību mērķa sasniegšanā.

Marsiešu veselības stāvoklis ir atkarīgs no panākumiem darbā, pat bērnībā tas ir redzams. Ja rotaļlietu un grāmatu ir pietiekami, viņi ir veseli, ja viņiem kaut ko nedod, viņi sāk slimot. “Otrdienas” cilvēkiem ir nosliece uz nervu sistēmas traucējumiem, bieži sastopami tādi, kas rausta valodu, viņiem ir vājas plaušas, un kā rezultāts biežs pleirīts un plaušu karsoņi.



Trešdiena

Ja cilvēks ir dzimis trešdienā, viņa dzīvi pārvalda Merkurs un viņu var nosaukt par Merkurieti. Merkurs ir jaunības un viegluma planēta, un Merkurieši neatkarīgi no vecuma var justies jauni, labi izskatīties un līdz dziļam vecumam palikt fiziski aktīvi. Viņi var kļūt par organisma atjaunināšanas speciālistiem. Aktuāla tēma Merkurieša dzīvē ir draugu, paziņu, brāļu un māsu tēma, jo tieši Merkura pārziņā ir draudzības attiecības, tas nosaka un brāļu un māsu attiecības.

Merkurietis var mīlēt savu brāļus, māsas, draugus un paziņas, var slikti pret viņiem attiekties, viņam var būt daudz draugu vai neviena, taču šī tēma viņam ir svarīga, satrauc viņu. Brālis, māsa un draugi spēj Merkurietim dot daudz vairāk, nekā vecāki. Jaunībā Merkurietis bieži ir ļoti kustīgs cilvēks, kas viegli zaudē uzmanību. Šādus bērnus nepieciešams audzināt kustībā, spēļu un pastaigu laikā, transportā. Mācību procesam jābūt neuzmācīgam, tam jānotiek nemanāmi. Daudz ko Merkurietim var iemācīt viņa brāļi, māsas un draugi, pat vairāk nekā vecāki un skolotāji.

Merkurietim, kam ir atpalicība, noderīgāk nodarboties kopā ar draugu teicamnieku, nekā ar repetitoru. Merkurs ir pastāvības pretinieks, jo šī ir kustības, pastāvīgu pārmaiņu planēta. Gan jauni, gan pieauguši Merkurieši bieži maina savu attieksmi pret cilvēkiem un situācijām. Nevajag rāt jaunu Merkurieti par to, ka viņš pārāk bieži maina draugus vai iekārtojumu savā istabā. Pārmaiņas Merkurietim nepieciešamas kā gaiss. Viņš jutīsies slikti, ja ap viņu nenotiks nekādas pārmaiņas, tāpēc laiku pa laikam lietderīgi atjaunot interjera priekšmetus viņa istabā, biežāk iegādāties jaunu apģērbu un rotaļlietas.

Jo kustīgāks ir Merkurietis un jo daudzveidīgāka viņa dzīve, jo labāk viņš jūtas. Visvairāk jauniem Merkuriešiem nepieciešama saskarsme kā līdzīgam ar līdzīgu. Viņi jutīsies pārliecinošāk, apdrošināsies pret iespējamiem kompleksiem, ja pieaugušus cilvēkus varēs saukt vārdā, vērsties pie viņiem kā pie draugiem, uzrunājot uz “tu”. Merkurieša audzināšanā ir nepieļaujams aizliegums, jo Merkurs ir brīvības planēta.

Aizliedzot Merkurietim kaut ko, īpaši saskarsmi vai aktīvas spēles, mēs radām spēcīgu bāzi kompleksiem. Pacentieties jaunajam Merkurietim radīt tādus apstākļus, kuros aizliegumam nebūtu jēgas. Merkura pārziņā ir runa, informācija, domāšanas procesi, sākumizglītība, un nereti Merkuriešiem ir problēmas ar runu, rodas vēlme kļūt par logopēdu, veikt darbu, kas saistīts ar informācijas vākšanu un nodošanu.

Merkurietis var kļūt par labu sākumskolas skolotāju, žurnālistu, rakstnieku, grāmatu tirgotāju. Jaunu Merkurieti lietderīgi pēc iespējas ātrāk iemācīt lasīt, mācīt lakoniski izteikt savas domas, vākt informāciju un izmantot to. Viņam noderīgi mācīt dzejoļus, spēlēt intelektuālas spēles, vecākiem ar viņu biežāk jārunājas. Jo vairāk Merkurietis būs lasījis, jo brīvāk pārvaldīs vārdu, jo pārliecinošāk soļos pa dzīvi. Merkurieši var būt viltīgi un izveicīgi, spējīgi uz komerciālu darbību.

Jauni Merkurieši var būt briesmīgi meļi, tomēr nevajag par to viņus rāt, vajag iemācīt viņus izmantot savu viltību tā, lai neviens no tā neciestu. Tajā palīdzēs aktīvas spēles, īpaši futbols un pat kāršu spēle. Visas dzīves laikā jebkura trešdiena Merkurietim ir laimīga diena, kad viņš var ķerties pie vissarežģītākajiem uzdevumiem. Bet visveiksmīgākie dzīves periodi ir Merkura gadi, kas sākušies trešdienā.

Merkuriešiem ir diezgan dīvains rakstura īpašību salikums. Viņi bieži ir miermīlīgi, tiecas pēc taisnīguma un harmonijas, radīšanas un līdzsvarotības. Viņi necieš naidu un asinsizliešanu. “Trešdienas” cilvēkiem ir daudz plānu, taču cenšoties tos īstenot viņi saskaras ar grūtībām un nopietnu pretdarbību.

Merkuriešiem ir ne mazums ienaidnieku, jo viņiem ir nosliece uz apkārtējiem izdarīt spiedienu. Veselība šiem cilvēkiem ir labāka par vidējo līmeni, arī izturības rezerves stresa situācijas ir lielas. Viņi ātri atjauno savus spēkus un atkal metas iekarot virsotnes. “Trešdienas” cilvēki bieži saskaras ar traumām, īpaši galvas traumām. Pēc 30 gadu vecuma vajag saudzēt zarnu traktu, iekšējos orgānus un mugurkaulu.



Ceturtdiena

Ja cilvēks ir dzimis ceturtdienā, viņa dzīvi pārvalda Jupiters, un šādu cilvēku var nosaukt par Jupiterieti. Jupiters ir darbības sfēras un ietekmes sfēras paplašināšanas planēta, tāpēc Jupiterieši spēj domāt globāli. Viņi no dzīves vēlas daudz, nereti izvirza sev grandiozus mērķus. Viņiem ir grūti iet maziem solīšiem, viņi vēlas savus mērķus sasniegt ātri.

Lai kādai lietai neķertos klāt Jupiterietis, viņš to ir spējīgs paplašināt līdz bezgalībai. Jupiteriešiem ir nosliece uz pārspīlēšanu, kas ļoti bojā viņu dzīvi. Jupiterietis vēlas būt ietekmīgs cilvēks un bieži pārvērtē savas iespējas. Viņš var kļūt par svarīgu personu sabiedrībā, cienījamu, ietekmīgu cilvēku, taču tam viņam ir nepieciešami vai nu sakari ar augsta ranga ļaudīm vai arī ļoti laba izglītība, jo Jupiters ir saistīts ar augstāko izglītību.

Jupiterietis var kļūt par augstskolas pasniedzēju, lielisku skolotāju, kas sniedz cilvēkiem nevis informācijas apkopojumu, bet dziļas zināšanas. Jupiterietis var kļūt par jebkādu speciālistu izglītības jomā. Jupiters ir ietekmīgu cilvēku planēta, un Jupiterietis visas dzīves laikā var būt atkarīgs no kaut kādu cilvēku atbalsta, no priekšniecības noskaņojuma un bagātu un ietekmīgu radinieku labvēlības. Viņš arī pats var sniegt nopietnu atbalstu cilvēkiem, pret kuru likteni nav vienaldzīgs.

Jupiters ir sabiedriskās darbības planēta, un Jupiterietim ir sarežģīti iekārtot personīgo dzīvi, jo darbs un sabiedriskā darbība atņem viņam daudz laika un spēku, un nereti interesē vairāk nekā mājas pavards, ģimenes problēmas. Jupiterietis var būt karjerists; bet jaunam Jupiterietim ir spējas izveidot veiksmīgu biznesu. Viņam nepieciešams sniegt vislabāko izglītību, citādi dzīvē viņam viegli neklāsies. Jupiterieši mācībās var būt izklaidīgi. Viņi grib iegūt nopietnas zināšanas, bet pamati viņiem šķiet neinteresanti.

Pacentieties iemācīt jaunu Jupiterieti nepārspīlēt grūtības. Lai ar kādiem sarežģījumiem viņš nesaskartos, nepiekrītiet tam, ka tie ir nopietni, vienmēr sakiet, ka jebkuras problēmas ir atrisināmas un vairākums no tām – vienkārši nieks. Jupiters ir saistīts ar aizrobežu tēmu, un Jupiteriešiem var būt labas spējas apgūt svešvalodas, tāpēc ir ļoti lietderīgi mācīt jaunam Jupiterietim vairākas ārvalstu valodas.

Jupiterieši viegli komunicē ar ārzemniekiem, lieliski zina ģeogrāfiju, viņi var kļūt par ceļotājiem, izjust vēlmi doties uz aizjūras zemēm un mainīt pilsonību. Jauna Jupiterieša harmoniskai attīstībai lietderīgi mācīties ģeogrāfiju, sūtīt viņu ceļojumos vai mācīties ārzemēs. Jebkurš Jupiterietis spēj filozofiski skatīties uz dzīvi, viņš var būt dziļi ticīgs cilvēks, jo Jupiters atbild par filozofiskajām un reliģiskajām mācībām. Jupiterietis par kļūt par sludinātāju, garīgo skolotāju.

Filozofijas un reliģisko rakstu pārzināšana palīdz viņam dzīvē, dod ticību saviem spēkiem, tāpēc jaunu Jupiterieti ir noderīgi iepazīstināt ar reliģisko rakstu svētajiem tekstiem un filozofu darbiem. Tomēr nevajag viņam uzspiest nevienu reliģiju. Jupiterietis ir spējīgs izveidot savu garīgo skolu, filozofisku sistēmu, aizsākt jaunu virzienu jebkurā zinātnes jomā. Visas dzīves garumā Jupiterietim jebkura ceturtdiena ir visveiksmīgākā diena, bet Jupitera gads, kas sākas ceturtdien, var izrādīties ļoti veiksmīgs periods, kad Jupiterietis spēs ar maksimālu izdevīgumu izmantot savas spējas un daudz ko sasniegt.

Ceturtdienā dzimušajiem ir tīra dvēsele un laba sirds. Viņi ir taisnīgi un vienmēr nostājas aizvainotā pusē. Viņi ir gatavi dalīties pēdējā maizes kumosā un atdot pēdējo kreklu. Ģimenē un tuvinieku lokā viņi vispār ir ļoti mīlēti. Jupiterieši piemīt gan ārējs, gan iekšējs skaistums. Savos plānos un darbā viņi ir pārsteidzoši konsekventi. Taču viņiem vajag pareizi novērtēt savus spēkus, citādi izliekot sevi pilnībā, Jupiterieši var piedzīvot nervu sabrukumu.

Jupiterieši nekad nenokļūst naudas grūtībās. “Ceturtdienas” cilvēki ir apveltīti ar radošu iztēli, starp viņiem ir daudz dzejnieku, rakstnieku, mākslinieku. Viņi ir lieliski organizatori un jebkurā jomā sasniedz brīnišķīgus rezultātus. Veselība ir pakļauta ārējiem apstākļiem; ziemā – saaukstēšanās, rudenī – stresi un depresijas. Iekšējo orgānu, sirds un asinsvadu slimības vajā Jupiteriešus visu dzīvi. Viņi nedrīkst pakļaut sevi atdzišanai un pārspriegot nervu sistēmu.



Piektdiena

Ja cilvēks ir dzimis piektdienā, viņa dzīvi pārvalda Venera, un tādu cilvēku var nosaukt par Venerieti. Atrodoties jūtu un baudas planētas varā, Venerietis ir ļoti prasīgs pret dzīves apstākļiem, labi jūtas tikai komfortablā vidē, viņam pastāvīgi nepieciešamas jaunas un jaunas baudas. Venerietis nespēs mācīties ar tukšu vēderu vai vēsā telpā. Venerieši gandrīz pastāvīgi atrodas kaut kādu spēcīgu jūtu varā, viņiem patīk nodarboties ar to, kas izraisa patīkamas sajūtas, piemēram, strādāt vai pastaigāties dabā, nodarboties ar apzaļumošanu, strādāt ar skaistiem cilvēkiem.

Venerieši ir jūtīgas dabas cilvēki, jūtas viņiem parasti ir svarīgākas par veselo saprātu. Jauna Venerieša spēju attīstīšanai vērtīgi no mazotnes viņu pieradināt pie zemes darbiem, lielu uzsvaru viņa apmācībā ir jāliek uz bioloģiju un ķīmiju. Zemes grupas un skaistuma planēta padara aktuālu fiziskā ķermeņa tēmu, un Venerietis bieži ir norūpējies par savu veselību un ārējo izskatu. Lai būtu pārliecināts par sevi, viņam nepieciešams labi izskatīties. Veneriešiem ir iedzimta gaumes izjūta un viņi spēj izdaiļot pasauli sev apkārt, bieži izvēlas profesiju, kas saistīta ar skaistumu. Jo vairāk Venerietis spēj paveikt savām rokām, jo pārliecinošāk jūtas un vairāk dzīvē sasniedz.

Venera piešķir mums dažādas vēlmes, liek izvēlēties, tāpēc Venerieši ir vēlmju pilni, ļoti prasīgi pret iegādājamo lietu kvalitāti. Būdama Zemes stihijas planēta, Venera piešķir mīlestību pret naudu, vēlmi saņemt stabilus ienākumus. Venerieši ir gatavi strādāt par nelielu, bet stabilu atalgojumu. Lai Venerietis būtu vairāk piemērots dzīvei, viņu no mazotnes jāpieradina pie darba, nepieciešams viņam parādīt darba nepieciešamību. Lai viņš palīdz saimniecībā un pēc iespējas ātrāk sāk pastāvīgi pelnīt. Tā kā Venera ir sieviešu planēta, Venerieši viegli atrod kopēju valodu ar sievietēm, viņiem ir daudz draudzeņu, sievietes viņiem interesē vairāk nekā vīrieši. Nereti Venerieši izvēlas darbu sieviešu kolektīvā, kļūstot par speciālistiem sieviešu jautājumos.

Jaunam Venerietim lietderīgāk būt saskarsmē ar sievietēm, nevis vīriešiem, jo sievietes spēj viņam daudz ko iemācīt, sniegt kaut ko ļoti svarīgu viņa attīstībā. Visas dzīves laikā katra piektdiena ir Venerieša laimīgā diena. Jebkuri notikumi, kas ar viņu atgadās šajā dienā, dod labumu. Tieši piektdienā Venerietim vienkāršāk izšķirties par svarīgu soli, atbildīgu sarunu, tieši šajā dienā viņš saņem lielu augstāko spēku atbalstu. Katrs Veneras gads – tas ir gads, kas sākas ar piektdienu, Venerietim ir laimīgs, jo tad viņš saņem dubultu atbalstu no savas dzīves pārvaldītājas Veneras.

Cilvēkiem, kas dzimuši piektdienā, dažkārt raksturā ir pretrunīgas iezīmes. Viņi var būt gan labsirdīgi un ļauni, piekāpīgi un ietiepīgi sīkumos. Viņu dvēselēs bieži notiek cīņa starp patiesību un meliem, starp gaismu un tumsu. Īpaši ar pretrunīgām īpašībām apveltīti tie, kas dzimuši saulrieta stundā. “Piektdienas” cilvēki ir pārlieku jūtīgi un viegli ievainojami. Viņi instinktīvi “lasa” cilvēkus un vienmēr slēpj savu viedokli par citiem. Taču dažkārt viņi ir nežēlīgi un emociju uzplūdā sarunā vairāk nekā pieļaujams, lai gan “atdziestot”, vienmēr cieš no pateiktā.

“Piektdienas” cilvēki ir apveltīti ar loģisko domāšanu, viņi dod praktiskus padomus citiem, bet paši iedzimtā slinkuma dēļ ne vienmēr izmanto savas spējas pašattīstībai. Ja “Piektdienas” cilvēks ir dzimis pārtikušā ģimenē, pastāv varbūtība, ka viņš nekad neattīstīs savas labākās kvalitātes, bet tikai peldēs pa dzīves straumi, kamēr viņa dzīvē nenotiks pārmaiņas. Kas attiecas uz veselību, tad visbiežāk no nervu slodzes cieš sirds, kuņģis un aknas. Turklāt rodas problēmas ar nierēm un urīnpūsli, bet vēlākajos dzīves gados iespējamas kāju traumas un locītavu izmežģījumi.



Sestdiena

Ja cilvēks ir dzimis sestdienā, viņa dzīvi pārvalda Saturns un šo cilvēku var nosaukt par Saturnieti. Sauturns ir pārbaudījumu un ierobežojumu planēta, un parasti Saturnieši uztver savu likteni kā pārbaudījumu, krustu, kuru pazemīgi jānes pa dzīvi. Saturnieša dzīve ir grūta kopš pašas dzimšanas. Saturnietim ir grūti baudīt dzīvi. Pats lielākais, uz ko viņš ir spējīgs, ir filozofiski attiekties pret savām grūtībām.

Saturns ir ļauna likteņa, ierobežojumu, gara spēka planēta, un Saturnieša dzīve ir pilna liktenīgām nejaušībām, viņš ilgu laiku dzīvo ierobežojumos, liktenis norūda viņa garu. Saturnietis dzīvi pavada pastāvīgā garīgā un fiziskā spriedzē, un jo spēcīgāks viņa gars un ķermenis, jo vieglāk viņam pārdzīvot likteņa sitienus. Jauna Saturnieša audzināšanā galveno uzsvaru vajag likt uz viņa gara un ķermeņa norūdīšanu.

Kopš agras bērnības ir noderīgi norūdīt viņu dažādos veidos. Nepieļaujami ir viņu lutināt, nepieciešams izdarīt visu, lai viņš izaugtu par stipru cilvēku, pašpārliecinātu, spējīgu patstāvīgi risināt savas problēmas. Ja jaunais Saturnietis ir nokritis, nesteidzieties viņam palīgā, lai pats pieceļas un pats nomierinās. Sajūtot spēcīgu atbalstu un rūpes no vecākiem, Saturnietis neiemācīsies patstāvību. Aizliegums viņa audzināšanā ir visnotaļ noderīgs un pat nepieciešams, jo palīdzēs viņam agrā vecumā samierināties ar likteni un pārciest tā triecienus nobriedušā vecumā.

Saturnietis var būt skarbs, emocionāli atturīgs, ļoti prasīgs un pat ļauns un nežēlīgs cilvēks, jo tāds ir viņa dzīves pārvaldītāja Saturna raksturs, kas nosaka galvenās viņa rakstura iezīmes. Saturnieša skarbais raksturs var atgrūst no viņa cilvēkus, taču pateicoties šādam raksturam šis cilvēks var kļūt par lielisku speciālistu gara un ķermeņa stiprināšanas jomā, par speciālistu jebkurā jomā, kurā nepieciešama fiziskā izturība, rakstura stingrība, augsta paškontrole. Neatkarīgi no ķermeņa uzbūves, Saturnieši ir visnotaļ izturīgi un spējīgi ilgi strādāt bez atpūtas, gulēšanas un ēšanas.

Saturnieši ir īsti darbarūķi, gatavi uz jebkuru darbu, lai tikai uzlabotu savu materiālo stāvokli. Jaunu Saturnieti no agras bērnības nepieciešams pieradināt pie darba, lai viņš jau jaunībā zina, cik maksā maizes gabals. Viņam noderīgi nodarboties ar sporta veidiem, kuros nepieciešama izturība. Saturnietis var kļūt pat teicamu treneri šādos sporta veidos. Saturns ir konservatoru planēta, un nereti Saturnieši ir visai konservatīvi savos uzskatos, ar grūtībām maina paradumus, “atpaliek no dzīves”.

Pateicoties konservatīvismam, Saturnietis var būt liels klasikas piekritējs, ar lielu cieņu attiecas pret tradīcijām. Nereti Saturnieši kļūst par muzeja eksponātu glabātājiem, veclaicīgu priekšmetu kolekcionāriem. Jebkuram Saturnietim ir spējas saglabāt to, kam viņš pieskaras. Lietas Saturniešiem kalpo ilgāk, nekā tiem, kas dzimuši citās nedēļas dienās. Parasti Saturnieši neseko modei un veido dzīvi, sekojot saviem noteikumiem.

Daudzas filozofiskās mācības stāsta par to, ka cilvēks nonāk uz Zemes, kļūtu labāks. Taču cilvēkam, kas dzīvo konservatīvā Saturna ietekmē, mainīties ir sarežģīti. Tādiem cilvēkiem ir grūti attīstīt savas spējas, tāpēc – jo vairāk spēju viņi atklās bērnībā, kad gars ir elastīgāks, jo interesantāka būs viņu dzīve. Saturnietim svarīgas ir tradīcijas, noteikumi un likumi, jo Saturns ir planēta-likumdevējs. Saturnietis var kļūt par tradīciju glabātāju, likumdošanas sistēmas darbinieku, darbinieku institūcijās, kas seko likumu un noteikumu izpildei.

Saturnietis spēj priecāties par mazumiņu, var būt ļoti ekonomisks un nereti kļūst par ekonomistu. Viņam piemīt īpašības, kas ļauj redzēt liekus priekšmetus, viņam patīk stingras, vienkāršas formas, viņš spēj vienkāršot dzīvi, atbrīvojot sevi un apkārtējos no liekām grūtībām. Saturnietim ir iedzimta mēra sajūta, kas var padarīt viņu par speciālistu precīzo zinātņu jomā. Jaunam Saturnietim vērtīgi biežāk uzdot jautājumus par daudzumu, piemēram, prasīt viņam “Cik tu gribi…” Tas palīdzēs viņam attīstīt sevī mēra sajūtu. Taču neatkarīgi no viņa vēlmēm, nedodiet viņam daudz ēdiena, rotaļlietu un citu lietu. Iemāciet viņu samierināties

ar mazumiņu.

Saturns ir priekšnieku planēta, tā saistīta ar savstarpējām attiecībām ar vecāka gadagājuma vai augstāka ranga ļaudīm, tāpēc Saturnietim ir ļoti svarīgas attiecības ar tēvu, vecāko brāli, priekšniecību. Labas attiecības ar priekšniecību vai tēvu palīdzēs viņam iekārtoties dzīvē pat labāk nekā izcila izglītība. Saturnietis, kas izaudzis bez tēva vai citas autoritātes, visu dzīvi meklēs viņam aizvietotāju, izvēlēsies sev laulāto draugu ar īpašībām, kuras viņš vēlētos redzēt savā tēvā.

Tēva trūkums, sliktas attiecības ar tēvu Saturnietim ir katastrofa. Tieši tēvs vai kāds, kas viņu aizvieto, spēj daudz ko iemācīt Saturnietim, atklāt viņa potenciālu, sniegt audzināšanu un izglītību, kas nepieciešama viņa dzīves programmas veiksmīgai realizācijai. Jebkura sestdiena ir laimīga diena Saturnietim, kad viņš var ķerties pie vissarežģītākajiem darbiem, pieņemt atbildīgus lēmumus. Laimīgs var kļūt arī Saturna gads – tas ir gads, kas sākas sestdienā. Lai gan Saturna gads vairākumam cilvēku ir grūts periods, Saturnietis šādā gadā saņem dubultu atbalstu dzīvē un var ļoti daudz sasniegt.

Sestdienā dzimušie mēdz būt vai nu ļoti labi vai ļoti slikti, viņos dominē pretrunīgas rakstura īpašības visaugstākajās izpausmēs. Ja viņi ir gudri, tad visu dara izcili, ja dumji, tad muļķība seko visā. Jebkurā gadījumā “Sestdienas” cilvēki ir ļoti emocionāli, un šī īpašība ir galvenā viņu raksturā visas dzīves garumā. Apveltīti ar lielu magnētisku spēku “Sestdienas” cilvēki var iekarot pat visnoslēgtāko cilvēku uzmanību un mīlestību. Viņi viegli iejūtas jebkuros apstākļos, taču dažkārt nonāk svešas gribas ietekmē un no tā bieži cieš.

Saturnieši necieš strīdus un skandālus, taču starp viņiem nereti sastopami intriganti. Atjautīgais prāts viņiem ļauj redzēt notikuma gaitu vairākus gājienus uz priekšu un veidot to pēc savas ieceres. Taču liktenis viņiem bieži ir mainīgs – te viņi augstu lido, te strauji krīt uz leju. Lidojumi un kritumi pavada Saturniešus visu dzīvi – nešaubīgi tie nodara viņiem zināmu morālu kaitējumu, tomēr neizsit no segliem. Viņi ir pedantiski, vienmēr noskaidro lietas būtību līdz galam. Taču bieži paši spēlē dubultu spēli. Par viņiem vienmēr izplata nepatiesas un apmelojošas baumas.

Saturnieši ir ļoti darbspējīgi, nekad veltīgi netērē laiku. Viņi var būt lieliski valsts kalpotāji, pārvaldīt uzņēmumu un valsti viņiem arī nav par grūtu. Starp viņiem ir ne mazums izmeklētāju un tiesnešu, teicamu diplomātu. Bērnībā viņi parasti ne ar ko neslimo, taču ar vecumu parādās kuņģa un zarnu trakta kaites un iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbības traucējumi. “Sestdienas” cilvēki bieži nokļūst avārijās.



Svētdiena

Ja cilvēks ir dzimis svētdienā, visu viņa dzīvi pārvalda Saule un viņu var nosaukt par Saules cilvēku. Šāds cilvēks jutīsies kā radītājs. Parasti Saules cilvēkiem ideju ir vairāk, nekā laika to īstenošanai. Turklāt Saule apvelta ar organizatoriskām spējām, tāpēc šāds cilvēks vienmēr meklē tos, kas īstenotu viņa idejas, pasūta ideju realizāciju speciālistiem, bet doma par idejas patstāvīgu īstenošanu viņam ienāk prātā kā pēdējā. Saules cilvēkam daudz patīkamāk ir iztēloties, kā idejas kļūst par realitāti, nekā ķerties pie darba, lai īstenotu savus projektus.

Dažkārt par šādiem cilvēkiem saka, ka viņi nav no šīs pasaules, jo dzīvo skaistā fantāziju pasaulē. Pats labākais, ko mēs varam izdarīt svētdienā dzimuša bērna labā, ir saglabāt un attīstīt viņa fantāziju un iztēli, neliegt viņam iekšējā radošuma prieku. Saules bērnam no agras bērnības vajag mācīt zīmēšanu, dziedāšanu, dejošanu, vest viņu uz teātri, mākslas izstādēm, iepazīstināt ar radošiem cilvēkiem. Lai viņš nekļūst par izcilu dejotāju, dziedātāju vai mākslinieku, taču šāda apmācība palīdzēs viņam dzīvē, ļaus justies pārliecinošāk, agrāk sākt patstāvīgu dzīvi un sasniegt vairāk.

Saule sniedz mums prieka un mīlestības sajūtu, un parasti Saules cilvēki visas dzīves garumā ir optimisti, tic, ka viss notiek uz labu, bieži smaida, izstaro pozitīvu labsirdības un mīlestības enerģiju un pastāvīgi meklē jaunas mīlas objektu – to, ar ko viņi varētu apmainīties ar Saules enerģiju un mīlestību. Dzīve šādus cilvēkus biežāk iepriecina, nekā apbēdina. Atbildot uz jautājumu “Kā klājas?”, viņi godīgi var teikt, ka viss ir labi un pat teicami. Saule simbolizē personību, mūsu katra individualitāti, un Saules cilvēks spēj spilgti parādīt savu individualitāti, piesakot sevi kā par neparastu cilvēku. Viņš ir spējīgs uz netradicionālu rīcību un domām. Ļoti svarīgi ir neapspiest netradicionālas Saules bērna izpausmes.

Ļoti bieži cilvēki, kas dzimuši svētdienā, izrāda interesi par greznību, cenšas dzīvot skaisti. Ja svētdienā dzimis bērns izrāda lielāku interesi par skaistām lietām vairāk, nekā par tradicionālām nodarbēm, nepieciešams nopietni pievērsties viņa audzināšanai, ieinteresējot viņu par kādu lietu. Saules cilvēki ļoti negribīgi veic monotonu darbu un nodarbojas ar lietām, kuras viņiem nepatīk. Nepieciešams atrast bērnam tādu lietu, kas aizskartu viņa dvēseles stīgas un katru dienu sniegtu viņam jaunas emocijas, informāciju; labāk mācīt viņam vairākas lietas vienlaikus, tad viņam būs interesanti. Saule ir greznuma planēta, un Saules cilvēks var visu vai ievērojamu daļu dzīves nodzīvot greznībā vai netiešā greznības tuvumā, piemēram, esot muzeja vai juvelierizstrādājumu kompānijas darbinieks.

Viena no Saules cilvēka labākajām izpausmēm ir cēlsirdība, spēja pasniegt dāsnas dāvanas. Līdzīgi kā Saule apvelta mūs ar savu enerģiju, Saules cilvēks ir spējīgs uz plašiem žestiem. Svētdienā dzimušajiem ir jānovērtē šī diena, jo tieši svētdienā viņi var atrast risinājumu vissarežģītākajiem uzdevumiem. Gadu, kad Saules cilvēks savu kārtējo dzimšanas dienu atzīmē svētdienā, var uzskatīt par laimīgu. Katram cilvēkam Saules gads sola prieku un radošu iedvesmu, taču Saules cilvēkam tas būs nevis vienkārši prieka gads, bet gads, kad viņš varēs īstenot vissvarīgākos projektus un principiāli mainīt dzīvi.

Cilvēkiem, kas dzimuši svētdienā, ir lielas dzīves enerģijas rezerves. Viņi ir labsirdīgi un žēlsirdīgi. Grūtā situācijā vienmēr atrod izeju un palīdz to atrast citiem. Tomēr daļa no viņiem dažkārt padodas depresīvam dvēseles noskaņojumam un ar grūtībām no tā izkļūst. Tam visvairāk pakļauti tie, kas dzimuši ziemā. “Svētdienas” cilvēkiem patīk pārmaiņas dzīvē, viņi grūti pacieš vientulību, viņiem ir daudz draugu un paziņu, viņi viegli atrod kopēju valodu ar visiem. Šiem ļaudīm ir vienmēr ir savs viedoklis un viņi to prot aizstāvēt. Cilvēki, kas dzimuši svētdienā, labi apgūst eksaktās zinātnes un tiem vienmēr ir plašs redzesloks. Viņi prasmīgi būvē dzīves plānus un sasniedz iecerēto pakāpeniski, rēķinoties ar saviem spēkiem jebkurā distancē.

Tā kā “svētdienas” cilvēkiem ir augsti attīstīts prāts un neatkarīgs raksturs, viņi ir līderi visā, pie kā ķeras klāt. Viņi neieredz ierobežojumus un saceļas pret tiem. Pateicoties saviem centieniem un enerģijai, viņi paceļas virs sociālās vides, kurā dzimuši. “Svētdienas” cilvēkiem ir stipra veselība, taču viņi tik ļoti velta sevi darbam, ka bieži cieš no svešas netaisnības. Rezultātā viņus bieži no sliedēm izsit infarkts un var piemeklēt bronhiālā astma un čūlas. Rūpīgi izvēlēta diēta un fiziskie vingrinājumi palīdz viņiem ātri nostāties uz kājām. Slimības periodā viņiem labāk atrasties vienatnē – tas palīdzēs koncentrēt enerģiju uz izveseļošanos. Fiziski “Saules” cilvēki ir labi veidoti.

