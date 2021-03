Foto: ZUMAPRESS.com/ SCANPIX/ LETA

Pirmo reizi nepilnu piecu mēnešu laikā pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars mazāks par 4%







Pirmdien pirmo reizi nepilnu piecu mēnešu laikā pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir bijis mazāks par 4%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 15 633 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo gadījumu īpatsvars datēts ar 22.oktobri, kad tas bija 2,9%.

SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 472 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par sešu ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi.

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 90 997, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits – 1705. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 447,4.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 8535 personām.