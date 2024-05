Ilustratīvs attēls Foto: Ieva Lūka/LETA

Pirms un pēc “3.Lielā koncerta” Rīgā organizēs sabiedriskā transporta papildreisus Ieteikt







Sestdien, 1.jūnijā, pirms un pēc “3.Lielā koncerta” Rīgā, Mežaparkā, tiks organizēti sabiedriskā transporta papildreisi, aģentūru LETA informēja uzņēmumā “Rīgas satiksme”. Papildreisi tiks organizēti 11.tramvaja maršrutā pirms un pēc koncerta, kā arī atsevišķi papildu reisi paredzēti 48.autobusa maršrutā pēc koncerta beigām.

Reklāma Reklāma

Pirms koncerta 11.tramvaja maršrutā papildreisi tiks organizēti no aptuveni plkst.17.40. Tramvaji no pilsētas centra laika posmā no aptuveni plkst.17.58 līdz aptuveni plkst.20.27 kursēs ar četru līdz piecu minūšu kustības intervālu.

Pēc koncerta noslēguma 11.tramvaja maršruta reisi tiks organizēti atbilstoši pasažieru plūsmai ar aptuveni trīs minūšu kustības intervālu.

Papildreisos no Mežaparka tramvaji kursēs līdz Stacijas laukumam.

48.maršruta autobusi no Mežaparka līdz Pļavnieku kapiem tiks norīkoti atbilstoši pasažieru plūsmai.

Kā ziņots, šajā nedēļas nogalē Mežaparku pieskandinās “3.Lielais koncerts”, kas uz vienas skatuves pulcēs vairāk nekā 100 dalībnieku.

Koncertā piedalīsies Shipsea, “Pērkons”, “Liepājas brāļi”; “Bermudu divstūris”, Olga Rajecka, “Dzelzs vilks”, “Dagamba”, Wiesulis, “Bet bet”, Ieva Akuratere, Ansis, Zigfrīds Muktupāvels, Dināra Rudāne, Normunds Rutulis, Patrisha, Ozols, Gustavo, Aija Andrejeva, “Sudden Lights”, Lauris Reiniks, PND, Vestards Šimkus kopā ar “Sinfonietta Rīga” un Latvijas Radio bigbendu un kori ” Maska”, kā arī Rīgas Doma zēnu kori.