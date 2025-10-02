Polijā aizturētais Krievijas aģents gatavojis teroraktus trīs ES valstīs. Vai starp tām bija arī Latvija? 0
Polijā aizturēts Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) aģents, kas tiek turēts aizdomās par teroraktu gatavošanu trīs Eiropas Savienības (ES) valstīs, ceturtdien vēsta laikraksts “Gazeta Wyborcza”.
“Krievijas militārais izlūkdienests gatavoja teroraktus, izmantojot dronus un bundžas, kurās kukurūzas vietā bija spēcīga sprāgstviela,” teikts publikācijā, atsaucoties uz avotiem, kas “ir pazīstami ar Valsts prokuratūras un Iekšējās drošības aģentūras atzinumiem”.
“Esam saņēmuši informāciju par vēl vienu Krievijas izlūkdienestu operāciju – šoreiz Lietuvas, Polijas un Vācijas teritorijā. Kā saprotams, GRU ieveda Polijā divas neuzkrītošas bundžas, kādas atrodamas pārtikas preču veikalos,” norāda laikraksts.
Terorakts plānots Polijā Lodzas kapsētā. Tādas pašas ar sprāgstvielām piepildītas skārda bundžas atrastas kapsētā Lietuvā.
Aizturētais starp Poliju, Lietuvu un Vāciju arī pārvadājis dronu sastāvdaļas un SIM kartes.
Lietas izmeklēšana tiks pabeigta līdz šā gada beigām, paziņoja prokuratūra.