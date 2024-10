Politikas eksperts: Zelenska uzvaras plāns, iespējams, ir pārāk ambiciozs Amerikai Ieteikt







Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska “uzvaras plāna” nianses nav zināmas, bet no avotiem ir skaidrs, ka ASV administrācija nav bijusi sajūsmā, sakot, ka tas esot pārāk deklaratīvs plāns. Kā tas jāsaprot? TV24 raidījumā “Ziņu TOP” komentāru sniedz Mārtiņš Daugulis, Analītikas un risku vadības grupas “PowerHouse Latvia” Pētniecības un attīstības direktors, RSU docents.

“Situācija vispār ir interesanta, jo principā jau gada pirmās puses lielā palīdzības pakotne no Amerikas nāca zināmā mērā kopā ar pašas ASV administrācijas izpratni, ka viņiem pašiem vajadzētu nonākt pie kaut kāda “exit strategy” jeb plāna punktiem, kas būtu jāpaveic. Līdz šim mēs tādus neesam redzējuši vai ieraudzījuši, tur acīmredzot kaut kāds termiņš ir nokavēts.

Loģiski, ka Zelenska plāns, iespējams, Amerikai ir pārāk ambiciozs. Jo tās prasības, kas ir no šiem minētajiem pusoficiālajiem avotiem, tur, protams, ir drošības garantijas nākamo konfliktu gadījumā pat, ja neuzņem NATO, bet lai tomēr iedarbojas 5. pants; tur ir gaisa aizsardzība, tur ir atjaunošana pēc tam, kad karš ir noslēdzies. Līdz ar to nekādi ārkārtīgi pārsteigumi no tā, kas ir iepriekš runāts, nav, drīzāk to apvienojums un salikums kopā,” komentē Daugulis.

“Un šis jautājums “pārāk deklaratīvs”, tad zināmā mērā, iespējams, bumba ir jāmet atpakaļ pašai ASV šādā kontekstā – kas tad ir tā sagaidāmā detalizācijas pakāpe, ko abpusēji var servēt? Šobrīd Zelenskis varbūt ir iesprūdis tādā deklaratīvā slazdā, bet, iespējams, ka pat ne savas vainas dēļ, bet partneru nespējas tikt galā ar šiem aktuālajiem uzdevumiem, tai skaitā politikas dienas kārtības dēļ. Vēlēšana tuvinās un tas zināmā mērā sagrauj koordinētu darbību,” norāda viņš.