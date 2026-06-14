Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Rabarberu sezona pilnā sparā! Izmēģini čatnija recepti! 0

Pievieno LA.LV
LA
18:16, 14. jūnijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Kokteilis
TESTS. Uzmanīgi aplūko attēlu – vai vari uzminēt, kurš no pāriem ir vislaimīgākais?
Zelenska rīcībā nonākuši slepeni izlūkošanas dokumenti par informāciju, kas nonāk uz Putina galda 66
Kokteilis
Nav pat vērts censties atvainoties: šīs 5 zodiaka zīmes visgrūtāk piedod pāridarījumus
Lasīt citas ziņas

Rabarberi nav domāti tikai saldajiem ēdieniem, tie lieliski sader ar gaļu un citām pamatēdienu garšām. Saimniece Ilze Liguori piedāvā vienkāršu sāļo recepti.

Sastāvdaļas

500 g rabarberu
neliels sarkanais sīpols
2 ķiploka daiviņas
100 g brūnā cukura
100 ml ābolu etiķa
pustējkarote ingvera pulvera
šķipsniņa čili
sāls, pipari
eļļa cepšanai

Pagatavošana

CITI ŠOBRĪD LASA
PTAC vērš uzmanību, ka biedrība “Tiesiskums.lv” maldinājusi cilvēkus par OIK
Bartaševiča partijas biedrs apcietināts aizdomās par informācijas nodošanu Krievijas dienestiem
Viņa lēca, nenojaušot… Jauna sieviete iet bojā pēc prātam neaptveramas instruktoru kļūdas

Rabarberus sagriež vienlīdz biezos gabaliņos. Sīpolu un ķiploku sasmalcina. Katlā uzkarsētā eļļā apcep sīpolu, līdz tas mīksts. Pievieno rabarberus, ķiplokus un garšvielas un uz lēnas uguns sautē, līdz masa sabiezē. Pievieno cukuru un etiķi.

Kad gatavs, pilda sterilizētā traukā ar vāku un ēd kopā ar gaļas ēdieniem.

Ja rabarberi ir sulīgi, lieko šķidrumu iztvaicē, maisot uz lēnas uguns bez vāka, līdz iegūta vēlamā konsistence.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Viena kļūda jūnijā var sabojāt rabarberu ražu: dārzkopji iesaka rīkoties laikus
Receptes
Kusīs mutē! Saldo kabatiņu ar rabarberiem un biezpienu recepte
Receptes
Rabarberu sezona! 29 dažādu rabarberu ēdienu receptes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.