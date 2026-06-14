Rabarberu sezona pilnā sparā! Izmēģini čatnija recepti! 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Rabarberi nav domāti tikai saldajiem ēdieniem, tie lieliski sader ar gaļu un citām pamatēdienu garšām. Saimniece Ilze Liguori piedāvā vienkāršu sāļo recepti.
Sastāvdaļas
500 g rabarberu
neliels sarkanais sīpols
2 ķiploka daiviņas
100 g brūnā cukura
100 ml ābolu etiķa
pustējkarote ingvera pulvera
šķipsniņa čili
sāls, pipari
eļļa cepšanai
Pagatavošana
Rabarberus sagriež vienlīdz biezos gabaliņos. Sīpolu un ķiploku sasmalcina. Katlā uzkarsētā eļļā apcep sīpolu, līdz tas mīksts. Pievieno rabarberus, ķiplokus un garšvielas un uz lēnas uguns sautē, līdz masa sabiezē. Pievieno cukuru un etiķi.
Kad gatavs, pilda sterilizētā traukā ar vāku un ēd kopā ar gaļas ēdieniem.
Ja rabarberi ir sulīgi, lieko šķidrumu iztvaicē, maisot uz lēnas uguns bez vāka, līdz iegūta vēlamā konsistence.