Rajevs: Krievijas un Ķīnas tuvināšanās ir bīstama – Ķīna meklē sev labāko pozīciju Ieteikt







Pēdējo dienu laikā daudzviet pasaules medijos izskan ziņas par iespējamo Krievijas un Ķīnas militāro vienošanos gan par artilērijas, gan par dronu piegādēm, lai tos izmantotu karā Ukrainā. Kāds Ķīnas uzņēmums piekritis izgatavot 100 kaujas dronu, kas spētu nest 35-50kg sprāgstvielu. Zināms arī tas, ka Ķīna nav noliegusi savu bezrobežu sadarbību.

Patiesībā Krievijas un Ķīnas tuvināšanās ir bīstama tendence. Ķīna, sākot jau no Aukstā kara beigām, vienmēr ir iestājusies pret ASV hegemoniju starptautiskajās politiskajās attiecībās. Ķīna vienmēr uzskatījusi, ka jābūt multipolārai pasaulei, kur ir daudz smaguma centri; un Ķīna uzskata, ka Krievija ir viens no tādiem. Tā TV24 raidījumam “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izteicās Rajevs, NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis.

Ķīna turklāt redz, ka Krievija ir viens no tiem centriem, ko var izmantot savās interesēs, balansējot ar Rietumu ietekmi. Redzot to, ka, ja Krievija zaudē karā, Ķīnai ģeopolitiski izdevīgāk palīdzēt būs Krievijai, jo tādejādi Krievija turpinās pretoties Rietumiem. Ķīna attiecīgi pa to laiku varēs risināt savas problēmas. Tā situāciju apraksta Rajevs.

“Šis variants ir iespējams, jā, ka Krievija tuvosies Ķīnai. Ir jāsaprot, ka Ķīna pa kluso netieši atbalsta Krieviju, bet arī Ķīnai ir savas ekonomiskās un politiskās intereses, kas nesakrīt ar Krievijas iespējām. Ķīna meklē savu labāko pozīciju tieši sev, nevis priekš Krievijas. Krievija Ķīnai ir tikai svira savu mērķu sasniegšanā,” tā Rajevs.