Rema Kargina tēvs Valērijs Kargins.

Rems Kargins vēl nav atspēkojis aizdomas par vērienīgu naudas atmazgāšanu caur ofšoriem







TV3 pētnieciskais raidījums “Nekā Personīga” stāstīja, ka “Luminor” bankā apvienotās “DNB” un “Nordea” bankas gadiem ilgi apkalpojušas aizdomīgus maksājumus miljardiem eiro vērtībā. To atklāja audits, kas nonācis žurnālistu rokās. Viens no Nordea klientiem, ko revidenti atzīmēja kā aizdomīgu, ir Rems Kargins.

Pirms gada tiesa lēma, ka “Parex” bijušajiem akcionāriem jākompensē valstij nodarītie zaudējumi un jāsamaksā 124 miljoni eiro. Taču izrādījās, ka eksbaņķieriem nekas vairs nepieder. Raidījuma “Nekā personīga” rīcībā nonākuši dokumenti liecina, kā ceļo nauda Karginu ģimenē. Rems Kargins no ofšorzonās reģistrētām firmām saņem miljonus, ko pārskaita Valērija Kargina dzīvesbiedrei.

Kad 2008. gada novembrī valsts ar Valēriju Karginu un Viktoru Krasovicki noslēdza līgumu par “Parex bankas” kontrolpaketes pārņemšanu, abi baņķieri galvoja, ka snieguši patiesas ziņas par bankas stāvokli. Kā nodrošinājumu viņi piedāvāja savus īpašumus pāris miljonu eiro vērtībā.

Pagājušajā gadā Latgales apgabaltiesa lēma, ka bijušajiem “Parex” akcionāriem par valstij nodarītajiem zaudējumiem ir jāmaksā 124 miljoni eiro. Kargins un Krasovickis to pārsūdzēja, bet Augstākā tiesa lēma viņiem par sliktu.

Kopš tā laika valsts reāli atguvusi tikai nedaudz vairāk par pusmiljonu, jo oficiāli savulaik bagātākajiem Latvijas cilvēkiem nekas nepieder.

2008. gadā Valērijs Kargins savus īpašumus un uzņēmumus pārrakstīja uz ģimenes locekļu vārdiem. Tā, piemēram, villa “Adlera” decembrī – mēnesi pēc “Parex” kraha – nonāca dēla Rema Kargina īpašumā. Tā viņam pieder joprojām. Tagad izsoļu nams “Sotheby’s” īpašumu izlicis pārdošanā.

Kamēr finanšu krīzes laikā valsts “Parex” guldīja simtus miljonus eiro, Valērijs Kargins dēlam uzdāvināja vairākus vērtīgus īpašumus Jūrmalā, Vecrīgā un citur.

Pirms 14 gadiem eksperti Bulduru pludmalē uzcelto villu novērtēja par 50 miljoniem eiro. Tagad vērtība, visticamāk, pieaugusi.

Starptautiskas žurnālistu grupas OCCRP rīcībā ir nonākuši bankas “Luminor” auditi. Tajos analizēti augsta riska klienti, un pie tādiem pieskaitīts arī “Nordea” klients Rems Kargins. Kargina juniora nauda skaitīta uz un no ofšoriem ar nezināmiem īpašniekiem, summas gandrīz vienmēr bijušas apaļas, kas, auditoruprāt, liecina, ka darījums nav īsts.

No 2011. līdz 2018. gadam nauda Rema Kargina kontā ienāca no vairākiem uzņēmumiem, ko viņam pēc “Parex” krīzes atdeva Valērijs Kargins. Četri miljoni saņemti no Britu Virdžīnu salās reģistrētā “Masterex Capital Corp” ar kontu “Blue Or” bankā, kas iepriekš saukusies “Baltikums” un “Blue Orange”. Tā esot aizdevuma atmaksa.

Līdzekļi ienākuši vēl no vairākiem ofšoriem, kā arī Latvijas uzņēmumiem “Vasals” un “Plintas”, kas kādreiz piederēja Valērijam Karginam, bet krīzes laikā mainīja īpašniekus. Šīs firmas Kombuļu pagastā apsaimnieko plašu briežu dārzu. Arī šie pārskaitījumi noformēti kā aizdevumu atmaksa.

Daudz naudas Rems Kargins pārskaitījis sava tēva dzīvesbiedrei Annai Barinovai. No 2011. līdz 2017. gadam – piecus miljonus eiro. Bijuši maksājumi arī viņas uzņēmumam “Citadeles nekustamie īpašumi” un pašam Remam Karginam Latvijā piederošajām firmām. Viņš naudu skaitījis vairākiem ārzonu uzņēmumiem: Singapūras firmai “BSD Invest” un “Pomegreen Limited” Kiprā.

Viņš maksājis arī vairākiem uzņēmumiem, kas iesaistīti naudas atmazgāšanas shēmās. “YINGSHUN TRADING LIMITED” darbojies Filipīnās, “LONDON FORTRESS LP” eksistējis tikai pāris gadus, ar kādu Maskavā dzīvojošu sievieti kā oficiālo īpašnieci.

Arī izejošie maksājumi noformēti kā aizdevumu atmaksa, dažos gadījumos – kā maksājumi par būvmateriāliem. Banka par šiem darījumiem uzraugus neinformēja. Lielākā daļa Rema Kargina un Annas Barinovas firmu reģistrētas kādā dzīvoklī Skolas ielā.

Šīs firmas tirgojušas dzīvokļus uzturēšanās atļauju tīkotājiem, un apsaimnieko kādreiz baņķierim Karginam piederējušos namus.

Dokumenti rāda, ka līdz 2012. gada jūlijam Rems Kargins turpināja saņemt procentus par 15 miljonu depozītu “Parex bankā” – deviņos mēnešos 1 224 000 eiro. Pašu depozītu viņš centās atgūt visās tiesu instancēs un pat Satversmes tiesā.

Pēc Parex kraha FKTK prokuratūrai lūdza izmeklēt aizdomas par akcionāru nolaidību, nepatiesu ziņu sniegšanu, par paaugstinātām procentu likmēm noguldītās naudas izcelsmi. 2020. gada nogalē šis kriminālprocess tika izbeigts.

FKTK aizdomas bija saistītas ar 7,5 miljoniem no Azerbaidžānas izcelsmes Turcijas miljonāra Mubariza Mansimova. Pats Valērijs Kargins savā bankā noguldīja vairākus miljonus. 2,5 viņš bija saņēmis no Britu Virdžīnās un Kiprā reģistrētām firmām.

Viena no tām ir saistīta ar Krievijas miljonāru, maizes kombināta “Nastjuša” īpašnieku Igoru Pinkeviču. Vēl divus miljonus Karginam pārskaitīja “Quinter Investments”. Tagad zināms, ka šis uzņēmums ir saistīts ar krievu miljonāru Žanu Hudainatovu, kādreizējo “Severneft” vadītāju. Viņam “Parex” bija aizdevis 100 miljonus dolāru.

2011. gadā vienu noguldījumu Kargins uzdāvināja dēlam Remam, bet trīs cedēja Krievijā reģistrētai firmai “Olimpija”. Arī Krasovickis savu depozītu pārrakstīja dēlam. Policija par to ierosināja kriminālprocesu, tāpēc cesiju ar krievu uzņēmumu Kargins atcēla, bet dāvinājumus tiesa atzina par spēkā neesošiem.

Arī šo kriminālprocesu policija 2013. gadā izbeidza, bet par izbeigšanas pamatotību spriest nav iespējams, jo procesa materiāli jau ir iznīcināti.

“Nekā personīga” Remam Karginam caur viņa ģimenes advokātiem nosūtījām jautājumus par to, kas stāv aiz ofšoriem, no kā viņš saņem un kam sūta naudu. Pagaidām nekādas atbildes neesam saņēmuši.