Rīgas brīvostas pārvalde Ēnu dienā aicina iepazīt ostas profesijas







Rīgas brīvostas pārvalde aicina skolēnus un jauniešus piedalīties ikgadējā karjeras izglītības pasākumā “Ēnu diena”, kas notiks 4. aprīlī. Šogad iespēja ēnot ne vien Rīgas brīvostas pārvaldes un tās kapitālsabiedrības “LVR Flote” darbiniekus, bet klātienē iepazīties arī ar vairāku lielāko ostas kravu termināļu speciālistu darba ikdienu.

“Ja jaunietim ir interese savu nākotnes profesiju saistīt ar ostu, kuģošanu vai loģistikas nozari, tad šī būs unikāla iespēja nokļūt pašā ostas darbības epicentrā – ostas kravu terminālī, un klātienē noskaidrot atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem: Kā norit darbs ostā? Kā strādā ostas kravu termināli? Kāda ir ostā strādājošo darba ikdiena? Cik spraigs ir darba ritms, un cik liela ir atbildība? Kur var apgūt ostā nepieciešamās profesijas?” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļā.

Pieteikties Rīgas ostas piedāvātajām ēnu vakancēm līdz pat 24. martam ir iespējams Ēnu dienas tīmekļvietnē Rīgas brīvostas pārvaldes profilā https://enudiena.lv/ed/profils?code=100031008. Pirms pieteikšanās interesentiem ir jāreģistrējas un/vai jāatjauno savs profils. Piesakoties vakancei, jāuzraksta īss un pārdomāts pamatojums, kādēļ ir vēlme ēnot konkrēto speciālistu.

Vairāk par vakancēm:

Daudzfunkcionālajā terminālī “Rīgas Universālais termināls” (RUT) – iespēja ēnot termināļa tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju, atbildīgo par visas termināļa tehnikas uzturēšanu, darbības plānošanu un remontdarbu veikšanu. Ēnotāji varēs apskatīt un iepazīt lielo ostas tehniku, ieskaitot mobilos ostas celtņus, ekskavatorus, konteineru iekrāvējus, termināla traktorus un citu tehniku, ar kuru veic iekraušanas un izkraušanas operācijās gan no/uz autotransportu, gan kuģi, gan dzelzceļa vagoniem.

Savukārt darbu loģistikas nozarē un ostas noliktavu vadību varēs iepazīt, ēnojot RUT noliktavu departamenta vadītāju, kura atbildībā ir termināļa noliktavu darbības plānošana, organizēšana un vadība. Ēnu dienas dalībnieki varēs apskatīt un iepazīt darbu arī dažāda veida ostas noliktavās. RUT terminālī atrodas 9 beramkravu noliktavas, 3 ģenerālkravu noliktavas un lielākā Rīgas ostas saldētava.

Latvijas lielākajā un vienīgajā specializētajā konteineru terminālī “Baltic Container Terminal” (BCT) jauniešiem būs iespēja iepazīties ar konteineru loģistiku un ostas konteineru termināļa vadību, ēnojot konteineru termināļa operāciju menedžeri. Ēnotāji varēs klātienē vērot, kā tiek organizēts operatīvais darbs konteineru terminālī, lai milzīgais daudzums ar konteineriem, kas katru dienu ienāk terminālī, tiktu pieņemti, nosūtīti, uzglabāti, uzkrauti un nokrauti no kuģiem ātri un bez aizķeršanās, neradot zaudējumus ne terminālim, ne tā klientiem.

Ja nākotnes profesiju jaunietis vēlas saistīt ar IT jomu, un viņu interesē arī loģistika vai kuģošana, tad īstā izvēle būs ēnot BCT kuģa operāciju plānošanas vadītāju, kura ikdienas darbs ir saistīts ar galveno termināļa vadības IT sistēmu TOS (Termināla Operāciju sistēma), lai plānotu un vadītu optimālu konteineru nokraušanu un uzkraušanu uz/no kuģiem. BCT ir viens no Rīgas ostas modernākajiem un “viedākajiem” termināļiem, kuru raksturo attīstīta IT infrastruktūra, automatizācija un inovatīvi digitālie risinājumi.

Ostas uzņēmums “Jaunzeltiņi” sniedz visplašāko spektru ar kravu loģistikas, pārkraušanas un uzskaites pakalpojumiem, tostarp kravu konteinerizēšanu, noliktavu pakalpojumus, kokmateriālu apstrādes pakalpojumus, kravu stiprināšanu un citus ar kravu apstrādi un nosūtīšanu saistītus pakalpojumus. Praktisko darbu loģistikas nozarē vislabāk varēs iepazīt, ēnojot termināļa loģistikas speciālistu, kura pienākumos ietilpst atrast labākos risinājumus kravas kustībai ar dažādiem transporta veidiem (auto, vilcieni, kuģi) gan termināļa iekšienē, gan no/uz termināli sadarbībā ar ostas klientiem.

Ja vairāk interesē operatīvais darbs ostas terminālī, īpaši saistībā ar kokmateriālu vai mežsaimniecības kravām, tad iespējams to plaši iepazīt, ēnojot uzņēmuma “Jaunzeltiņi” termināļa kravu operāciju vadītāju. Tā būs iespēja redzēt ostas termināļa ikdienas darbu un sniegtos pakalpojumus – kravu pieņemšanu, uzglabāšanu, iekraušanu kuģos, automašīnās, vagonos vai konteineros, kā arī dažādu veidu kokmateriālu apstrādi.

Savukārt Rīgas brīvostas pārvalde šogad piedāvā ēnu dienas pieprasītāko vakanci būvinženiera profesijā, kuras pienākumos ietilpst organizēt un kontrolēt būvniecības procesus Rīgas ostas teritorijā. Ēnojot varēs iepazīties ar būvinženiera ikdienas darbu – iepirkumu organizēšanu, būvniecības projektu kontroli, darbu pieņemšanu un ostas infrastruktūras apsekošanu. Ēnotājiem būs iespēja arī apmeklēt un klātienē apskatīt ostas lielos infrastruktūras būvniecības objektus.

Vienlaikus tāpat kā katru gadu piedāvājam jauniešiem Ēnu dienā iepazīties ar ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēja “LVR Flote” darbību, apskatīt dažādus tehniskās flotes kuģus un uzzināt par kapteiņa profesiju uz piekrastes kuģiem, ēnojot kuģa kapteini, vai uzzināt par kuģa mehāniķa profesiju, ēnojot kuģa mehāniķi. Šī būs lieliska iespēja tiem jauniešiem, kas vēlas saistīt savu nākotni ar jūrniecību, kuģu vadību, mehāniku un mašīnzinībām.

Papildu informācija:

Ēnu diena ir “Junior Achievement Latvia” karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.