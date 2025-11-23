Rinkēvičs: Neizslēdzu, ka būs arvien vairāk valstu, kas sāks attīstīt kodolieročus 0
Diskusijas par kodolieroču nozīmi pasaules drošības struktūrā atkal kļūst aktuālas, īpaši ņemot vērā pieaugošo spriedzi un Krievijas retoriku par iespējamu kodolšantāžu. TV24 raidījumā “Dienas personība” Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzina, ka situācija pasaulē mainās tik būtiski, ka arvien vairāk valstu varētu nopietni apsvērt savas kodolprogrammas izveidi.
“Mēs esam sastāvdaļa no lielākas alianses. Aliansē ir trīs kodolvalstis – Amerikas Savienotās Valstis, Francija un Lielbritānija. Mums ir tā saucamais kopējais kodola lietussargs,” skaidroja Rinkēvičs.
Tomēr, viņaprāt, tas nenozīmē, ka kodoljautājums vairs nav aktuāls. Gluži pretēji, pieaugošie Krievijas kodolieroču izmēģinājumi un kodolšantāžas, varētu atdzīvināt diskusijas par to arī plašākā mērogā.
“Es zinu, ka dažreiz diskutē par to, ka vajadzētu veidot pašiem savus kodolieročus, un tas ir resursu ietilpīgs jautājums un tehnoloģisks jautājums,” norādīja Rinkēvičs.
Viņš arī uzsver, ka kodolieroču ražošana mazākās valstīs varētu pieaugt tieši tādēļ, ka pašreizējā starptautiskā kārtība mainās: “Diemžēl šis ir tas laiks, kad pašsaprotamas lietas brūk, starptautiskā kārtība faktiski brūk, veidojas kaut kas jauns, un es neizslēdzu, ka būs arvien vairāk valstis, kas sāks attīstīt kodolieročus.”
Viņš pieminēja jau esošās kodolvalstis ārpus NATO, Indiju un Pakistānu, kā piemērus tam, kā ģeopolitiskie draudi var novest pie neatkarīgu kodolprogrammu attīstības.
“Ja mēs redzēsim, ka kaut kur turpināsies šī kodolieroču gan izmēģināšanas retorika un eskalācija, gan, varbūt, kodolšantāžas eskalācija, es pieļauju, ka arvien vairāk valstīs pasaulē, un tādas jau ir – Indija, Pakistāna, vēl viena otra valsts -, ka diskusijas par to ir ļoti iespējamas,” uzsvēra prezidents.