18:45, 23. novembris 2025
Psihisko traucējumu skaits Eiropā un Latvijā pēc pandēmijas ir būtiski pieaudzis, un īpaši satraucoši tas ir jauniešu vidū, tā TV24 raidījumā “Dr. Apinis” atzina psihiatre, Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesore Jeļena Vrubļevska.

Viņa norāda, ka pirmie psihiskie traucējumi visbiežāk parādās jau pusaudžu vecumā, un tieši tas ir laiks, kas nepieciešama īpaši aktīva profilakse.

Viņa arī norādīja, ka sabiedrībā bieži tiek pieņemts, ka psihiatrijas jomā dominē šizofrēnija vai psihoze, taču realitāte ir pavisam cita: “Ja mēs runājam par to, kas tad visbiežāk skar populāciju, un bieži vien mēs sabiedrībā dzirdam, ka tā ir šizofrēnija, psihoze, bet nē. Visbiežākie traucējumi ir trauksmes spektra traucējumi, depresīvie traucējumi un alkohola un citu psihoaktīvo vielu lietošanas traucējumi,” skaidroja psihiatre.

Balstoties uz Eiropas statistikas datiem, Vrubļevska uzsvēra, ka pirms pandēmijas ar psihiskiem traucējumiem saskārās aptuveni viens no sešiem cilvēkiem, bet situācija ir būtiski mainījusies.

“Pēc pandēmijas šis īpatsvars ir nozīmīgi pieaudzis – katrs otrais cilvēks pēdējo 12 mēnešu laikā cieš no kādiem simptomiem,” norādīja Vrubļevska.

Lai gan ne visi simptomi sasniedz klīnisku diagnozi, tie būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti. Īpašu uzmanību Vrubļevska pievērsa digitālajām un procesu atkarībām, uzsverot, ka šo problēmu saknes ir jāmeklē jau agrīnā vecumā.

“Ir ļoti svarīgi savlaicīgi veikt prevenciju, psihisko traucējumu profilaksi, un ar to ir jāsāk agrīni,” uzsvēra psihiatre.

