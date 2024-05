Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs viesojies pie “CNN” vienas no pazīstamākajām ētera personībām Kristiānas Amanpūras.

Prezidents norāda, ka sabiedrotajiem nevajadzētu uzstādīt Ukrainai prasību neizmantot to piegādātos ieročus pret militārajiem mērķiem Krievijas teritorijā.

“Tas, ko mēs redzam, ir sekas mūsu nespējai apgādāt Ukrainu ar ieročiem, kā arī ierobežojumu noteikšanai attiecībā uz šo ieroču izmantošanu triecienos militārajiem mērķiem Krievijā. Mēs nerunājam par pilsētām vai civiliedzīvotājiem, bet gan par leģitīmiem militārajiem mērķiem,” intervijā akcentē Edgars Rinkēvičs.

Prezidents skaidro, ka šādi nosacījumus var izvirzīt ne tikai NATO līmenī. To var darīt arī katra valsts individuāli.

Viņš norāda, ka pēc divus gadus un četrus mēnešus ilgas karadarbības Ukraina piedzīvo problēmas, kas nav nekas neparasts.

“Tomēr Krievijai ir izdevies pavirzīties uz priekšu, un daļēji tas ir, ne tikai pateicoties Krievijas spējai mobilizēt ekonomiku, bet arī mūsu Rietumu liberālo demokrātiju nespējai cīnīties pretī un atbalstīt valsti, kurā notiek karš,” uzsver Edgars Rinkēvičs.

Savukārt komentējot Francijas prezidenta Emanuela Makrona izteikumus saistībā ar iespējām NATO karavīrus sūtīt uz Ukrainu, Rinkēvičs norādīja, ka Ukrainas sabiedrotajiem nevajadzētu sev formulēt “sarkanās līnijas”.

“Krievijai jāsaprot, ka iespējams ir viss un ka kādreiz par to varbūt tiks diskutēts,”

uzsver prezidents.

Prezidents Edgars Rinkēvičs skaidro, ja mēs nevēlamies, lai NATO karavīri tiktu sūtīti uz Ukrianu, tad ir būtiski apgādāt ukriņus ar ieročiem.

Latvijas prezidents arī norāda, ka, lai gan pārsvarā tiek runāts par iespējamu Krievijas militāro agresiju pret vēl citām valstīm, mazāk uzmanības tiek pievērsts tam, ka Krievija jau izvērš hibrīdkaru kā, piemēram, gadījumā ar Okupācijas muzeja dedzināšanu.

Rinkēvičs atgādina, ka krievu galvenais mērķis ir panākt, lai viņi būtu redzami un dzirdami, lai viņu darbības radītu satraukumu sabiedrībā.

“What we see is the consequence of our inability to provide Ukraine with weapons and also putting restrictions [on using] those weapons to strike military targets in Russia.” Latvia’s President @edgarsrinkevics joins me with a plea for a change of policy from the West pic.twitter.com/5x3VLnuHf8

— Christiane Amanpour (@amanpour) May 27, 2024