#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem? 0

kokteilis.lv
12:29, 3. septembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Dzimšanas dienu daudzi uzskata tikai par datumu kalendārā, bet dažiem tā ir īpaši nozīmīga. Ja ticam senajām astroloģiskajām un kultūras tradīcijām, pēc dzimšanas datuma var noteikt cilvēka personības īpašības, raksturu un pat intelekta līmeni. Numeroloģija apgalvo, ka visgudrākie cilvēki dzimst noteiktās dienās.

Reklāma
Reklāma
Ukraiņi atraduši Kremļa vājo vietu: analītiķi prognozē, ka tieši tas liks Putinam mesties uz ceļiem
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas 1
Kokteilis
Šajos sešos datumos dzimst visgudrākie cilvēki: vai esi starp viņiem?
Lasīt citas ziņas

Ir sešas dienas, kuras sauc par “īpašām” – tieši šajās dienās pasaulē nāk visgudrākie un talantīgākie cilvēki!

14. marts

14. marts tiek uzskatīts par īpašu dienu, jo šajā dienā dzimis Alberts Einšteins. Einšteins, pateicoties saviem izcilajiem zinātnes sasniegumiem, tiek uzskatīts par ievērojamāko 20. gadsimta zinātnieku.

CITI ŠOBRĪD LASA
Basketbola fani neizpratnē: “Kāpēc VIP vietās sēž slavenības, nevis sportistu ģimenes?”
Evika Siliņa atklāj, kas runāts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderu sanāksmē: “Šobrīd nevaram vilcināties!”
Ekonomikas ministrija pieprasīs “Rīgas siltuma” vadības atstādināšanu

Uzskata, ka tie, kas dzimuši 14. martā, ir apveltīti ar analītisku un ziņkārīgu prātu, līdzīgu paša Einšteina prātam. Šie cilvēki parasti ir racionāli, tiecas uz inovatīvu domāšanu un pastāvīgi meklē atbildes uz Visuma noslēpumiem.

Šos cilvēkus raksturo spēja risināt sarežģītas problēmas un domāt loģiski. Viņiem patīk radīt jaunas idejas, būt radošiem, viņus aizrauj zinātne un nezināmā izpēte.

12. februāris

12. februāris arī ir īpaša diena – šajā datumā dzimis Čārlzs Darvins, evolūcijas teorijas tēvs. Darvins bija dabaszinātņu pionieris, un viņa rūpīgie novērojumi un revolucionārās idejas veidoja mūsu izpratni par sugu izcelsmi.

Tie, kas dzimuši 12. februārī, tiek uzskatīti par novērotājiem ar radošu prātu un dziļu vēlmi izprast apkārtējo pasauli. Viņiem piemīt zinātnisks un pētniecisks intelekts.

Šie cilvēki prot pamanīt detaļas, domā netradicionāli un ir neizsmeļami ziņkārīgi par dabu. Viņi viegli atrod īpašas sakarības starp lietām un novērtē apkārtējās pasaules daudzveidību un skaistumu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Strēlnieks ir rudens, bet ūdensvīrs – ziema! Kāds gadalaiks pēc horoskopa esi tu?
Kokteilis
Vēzi vislabāk raksturo vaniļas garša, bet Lauvu – mango: saldējuma horoskops katrai zodiaka zīmei
Pozitīvās tendences ņems virsroku. Dienas horoskops 29.augustam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.