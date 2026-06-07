Rauga mīklas rabarberu plātsmaizes ar drumstalām recepte 0
Dārzā parādījušies pirmie rabarberi, tā ka laiks plātsmaizei. Šoreiz – no rauga mīklas un ar drumstaliņām.
Mīklai:
600 g miltu
250 g piena
60–100 g sviesta
60 g cukura
20 g rauga
2 olas
6–8 kardamona graudiņi
sāls
Drumstalām:
milti,
sviests,
cukurs (vienādās svara attiecībās)
Virsai:
rabarberi
cukurs
Pagatavošana
Pagatavo rauga mīklu. Sadrupina raugu, pievieno tējkaroti cukura, nedaudz silta ūdens un aptuveni ēdamkaroti miltu. Noliek siltumā, bet ne karstumā.
Katliņā izkausē sviestu, pielej pienu un uzsilda līdz 37 oC. Pieber cukuru, sāli un samaisa. Pakāpeniski piesijā miltus un pievieno uzrūgušo raugu. Kad mīkla kļuvusi tik bieza, ka ar karoti vairs nevar pamaisīt, sāk mīcīt.
Labi samīcīto mīklu pārkaisa ar miltiem, apsedz ar dvieli un noliek rūgšanai uz 30 minūtēm. Uzrūgušo mīklu atspiež atpakaļ traukā un uzraudzē vēlreiz.
Kamēr mīkla rūgst, pagatavo drumstalas: miltus samaisa ar cukuru, ieplucina sviestu un masu ar rokām sadrupina, veidojot drumstalas.
Sagriež rabarberus. Tiem pārkaisa cukuru un atstāj, lai atsulojas. Nolej sulu, to ielej glāzē, pievieno mazliet ūdens, un – dzēriens gatavs.
Mīklu liek uz ietaukotas plāts, izveltnē 1,5 cm biezumā. Uzraudzē. Rabarberus uzber uz mīklas, pārkaisa ar cukuru. Pārber drumstalas un cep sakarsētā cepeškrāsnī.