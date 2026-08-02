Bērns saslimst atvaļinājuma laikā: vai vecāks drīkst pārtraukt atvaļinājumu un ņemt slimības lapu? 0
Pirmajās atvaļinājuma dienās mans bērns nonāca slimnīcā. Vai varu pārtraukt atvaļinājumu un atvērt darbnespējas lapu par slima bērna kopšanu? Ja tā, kam par to jāziņo? Un kas notiks ar jau izmaksāto atvaļinājuma naudu? Jautā Iveta L.
Valsts darba inspekcijā (VDI) skaidro, ka Darba likums paredz: ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā. Tas attiecas arī uz situācijām, kad darbnespējas lapa izsniegta slima bērna kopšanai.
Jāziņo darba devējam
Ja darbnespēja iestājas atvaļinājuma laikā, pirmais solis ir sazināties ar darba devēju. Darbiniekam jāinformē, ka atvaļinājuma laikā iestājusies darbnespēja, un jānorāda, ko viņš vēlas darīt ar neizmantotajām atvaļinājuma dienām.
“Darbiniekam, iestājoties darbnespējai atvaļinājuma laikā, jāinformē darba devējs, ka atvaļinājuma laikā iestājusies darbnespēja, kā arī jāizsaka vēlme atvaļinājumu pagarināt par slimības dienu skaitu uzreiz pēc darbnespējas lapas noslēgšanas vai rakstiski lūgt to pārcelt uz citu laiku,” skaidro VDI pārstāve Dace Stivriņa.
Tātad darbiniekam ir divas iespējas: atvaļinājumu pagarināt uzreiz pēc slimības lapas noslēgšanas vai lūgt neizmantotās atvaļinājuma dienas pārcelt uz citu laiku.
Atvaļinājuma naudas pārrēķins
Likums paredz, ka, piešķirot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, darbiniekam tiek aprēķināta un izmaksāta atvaļinājuma nauda par visu piešķirto atvaļinājuma periodu.
Ja atvaļinājuma laikā iestājas pārejoša darbnespēja, atvaļinājums ir jāpārceļ vai jāpagarina par darbnespējas periodu. Līdz ar to jāveic arī jau izmaksātās atvaļinājuma naudas pārrēķins.
Tas nepieciešams tāpēc, ka par darbnespējas periodu izmaksājama nevis atvaļinājuma nauda, bet slimības nauda vai slimības pabalsts. Par darbnespējas lapu A maksā darba devējs, savukārt par darbnespējas lapu B maksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
Ja darbinieks atvaļinājumu pagarina uzreiz pēc darbnespējas lapas noslēgšanas, jau izmaksātā atvaļinājuma nauda par neizmantotajām dienām tiek pārcelta uz laiku, kad darbinieks faktiski turpina atvaļinājumu.
Ja atvaļinājumu pārceļ uz citu laiku, iespējams ieturējums
Citāda situācija ir tad, ja darbinieks nevēlas atvaļinājumu pagarināt uzreiz, bet lūdz neizmantotās atvaļinājuma dienas pārcelt uz citu periodu.
Šādā gadījumā darba devējam ir tiesības atprasīt pārmaksāto summu, ieturot to no darbinieka darba samaksas.
Darba devējs rakstisku rīkojumu par ieturējumu var dot ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārmaksātās summas izmaksas dienas vai avansa atmaksai noteiktā termiņa beigām. Par šāda rīkojuma izdošanu darba devējam darbinieks jāinformē nekavējoties.
Ja darbinieks nepiekrīt darba devēja prasībai par pārmaksātās summas atprasīšanu vai apstrīd tās apmēru, darba devējs var celt prasību tiesā. To iespējams darīt divu gadu laikā no pārmaksātās summas izmaksas dienas vai avansa atmaksai noteiktā termiņa beigām.
Ņem vērā!
Atvaļinājumu pārceļ vai pagarina tad, ja atvaļinājuma laikā darbiniekam iestājas pārejoša darbnespēja, ko apliecina darbnespējas lapa A vai B. Tas attiecas arī uz darbnespējas lapu, kas izsniegta slima bērna kopšanai.
Būtiskākais princips ir vienkāršs: par vienu un to pašu periodu nevar vienlaikus izmaksāt gan atvaļinājuma naudu, gan slimības naudu.
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