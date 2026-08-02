Pirmdiena būs saulaina, bet brīžiem “uzpeldēs” arī kāds mākonis 0
Kā sāksies jauna nedēļa? Pirmdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, un laiks būs sauss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī debesis vien brīžiem aizklās mākoņi, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra būs +10…+15 grādu robežās.
Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs un sauss laiks. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +12…+13 grādiem.
Dienā saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19…+24 grādiem.
Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidēji augsts.
Rīgā dienā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.