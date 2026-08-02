Foto. pexels.com

Pirmdiena būs saulaina, bet brīžiem “uzpeldēs” arī kāds mākonis 0

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LETA
15:16, 2. augusts 2026
Ziņas Dabā

Kā sāksies jauna nedēļa? Pirmdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, un laiks būs sauss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

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Naktī debesis vien brīžiem aizklās mākoņi, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra būs +10…+15 grādu robežās.

Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs un sauss laiks. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +12…+13 grādiem.

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Dienā saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19…+24 grādiem.

Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidēji augsts.

Rīgā dienā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.

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