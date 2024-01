“Šis ir ļoti sarežģīts vienādojums.” Kaktiņš komentē, kāds būtu ideālais iedzīvotāju skaits Latvijā, lai celtu labklājību Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par iedzīvotāju skaitu Latvijā, raidījuma viesiem tika uzdots jautājums, kāds būtu ideālais Latvijas iedzīvotāju skaits, lai mēs varētu celt savu labklājību ģeometriskā progresijā? Kā zināms 2023.gada jūnijā publiskotie Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini liecina, ka Latvijā dzīvo 1,883 miljoni iedzīvotāju, kas ir par 0,4% jeb 7300 vairāk nekā gadu iepriekš.

“To jau mēs redzam, ka mūsu teritorijā var ievietot Beneluksa valstis, nu tad apmēram tik, cik šajās valstīs kopā, tik te arī varētu normāli dzīvot,” tā komentēja jurists, Latvijas loģistikas asociācijas dibinātājs Kalvis Vītoliņš, tiesa gan, viņš nevarēja precizēt konkrētu skaitli. Kā liecina informācija “Vikipēdijā”, tad Beneluksa valstīs kopējais iedzīvotāju skaits ir 27,5 miljoni, savukārt kopējā platība ir 74 640 km². Vismaz 15 miljoni tie varētu būt, pieļāva Vītoliņš.

“Jāsaprot tas, ka ne jau iedzīvotāju skaits nosaka, cik valsts ir turīga. Ja paskatāmies no iedzīvotāju skaita, tad, manuprāt, visturīgāka bija Luksemburga vai kāda no mazajām valstiņām. Luksemburga gan ir ļoti biezi apdzīvota, bet ir arī citas ļoti maziņas, kas ir ļoti turīgas. Tāpēc iedzīvotāju skaits to nenosaka,” tā TV24 raidījumā norādīja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

Turpretim Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš “Preses klubā” norādīja, ka, viņaprāt, nav tāda “ideālā skaita”, cik Latvijā būtu jādzīvo cilvēkiem, lai celtu labklājību.

“Tas kopumā nav pareizi – skatīties uz skaitu! Jo runa ir par to, kas ir struktuāli. Šobrīd mēs zinām – mēs esam tik, cik esam, bet mēs strauji novecojam. Ja šeit būs 7 miljoni vecumā 80 plus pēc gadiem cilvēku, tad kāda te ekonomikā attīstība? Cita lieta, ja te ir jauni un enerģiski cilvēki, kaut ko iet un strādā, un štuko, ceļ IKP! Tā ka šis ir ļoti sarežģīts vienādojums,” teica Kaktiņš, diskutējot par optimālo iedzīvotāju skaitu Latvijā.

Jau vēstīts, ka 2023.gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,883 miljoni iedzīvotāju, kas ir par 0,4% jeb 7300 vairāk nekā gadu iepriekš, tā liecina 1.jūnijā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publiskotie dati.

Vienlaikus statistikas pārvaldē norādīja, ka iedzīvotāju skaits 2022.gadā negatīva dabiskā pieauguma ietekmē samazinājās par 0,8%, bet migrācijas dēļ palielinājās par 1,2%. Pozitīvo migrācijas starpību galvenokārt veido 23 500 Ukrainas bēgļu, kuri tiek ieskaitīti patvērumu sniegušās valsts iedzīvotāju skaitā.

LA.LV Aptauja Cik, Tavuprāt, Latvijā jādzīvo cilvēkiem, lai celtu labklājību? Aptuveni tāpat kā tagad - jābūt 1,883 miljoniem.

Domāju, ka jābūt vismaz 2 miljoniem, ne mazāk.

Manuprāt, jābūt 3 miljoniem līdz 4 miljoniem.

Jo vairāk, jo labāk - tie var būt 4 miljoni līdz 8 miljoni iedzīvotāju.

Jābūt virs 10 miljoniem un vairāk.

Grūti teikt.

Cits variants.

Nezinu.

Man vienalga. Padalies ar rezultātiem