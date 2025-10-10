Šis ir mēģinājums diskreditēt Baltijas valstu pozīciju, uzskata ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs 0

LA.LV
0:17, 10. oktobris 2025
Viedokļi

Harijs Rokpelnis, Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsver, ka Eiropā valstis darbojas saskaņā ar savām kompetencēm un spēcīgajām pusēm. Viņš kritizē Merkeles izteikumus, kas, viņaprāt, mēģina diskreditēt Baltijas valstu nostāju pret Krieviju.

Reklāma
Reklāma
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Lasīt citas ziņas

“Es domāju, ka šobrīd skaidri Eiropas politikā mēs saskatam, ka ir attiecīgi reģioni un valstis, kuriem ir kompetence attiecīgos jautājumos. Piemēram, meža jautājumos mums un ziemeļu valstīm, tajā, kas notiek ar bēgļu plūsmu pāri jūrai, skaidrs, ka tā ir Grieķija, Itālija, Spānija un Portugāle. Šī līnija skaidri iezīmējās, ka mēs esam vienoti Eiropā, mēs zinām, ka katram ir savas spēcīgās puses,” pauž Rokpelnis.

Viņš uzskata, ka Merkeles izteikumi par to, ka Baltijas valstu un Polijas nostāja pret Krieviju ir novedusi pie tās iebrukuma Ukrainā, ir ģeopolitisks mēģinājums diskreditēt Baltijas valstu pozīciju.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās
Veselam
Laid ārā savu laimes sajūtu! 5 mazas lietas, kas liek justies laimīgam
Preiļos kāds kungs dārzā atradis visai intīmas lietas – ir dažādas versijas, kā tas varēja gadīties

“Lai arī Merkeles kundzes laiks politikā ir aizgājis, viņas vārds ir pietiekoši skaļi zināms. Redzam vienu viņas izteikumu un visa Latvija par to runā,” uzskata ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs.

Jau ziņots, ka Merkele uzskata, ka 2021. gadā Baltijas un Polijas nespēja vest tiešas sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu ietekmējusi turpmāko notikumu attīstības gaitu, tostarp karu Ukrainā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Teikt, ka Baltijas valstis vai Polija ir vainojamas Krievijas agresijā…” Merkeles apgalvojumi sašūpo diplomātisko vidi
“Pārsteidz, ka bijusī Vācijas kanclere šodien saka ko tādu,” Kariņš asi kritizē Merkeles izteikumus par Poliju un Baltijas valstīm
“Tagad laiki mainījušies…” Bijusī Vācijas kanclere Merkele ir pārliecināta, ka Baltijas valstis un Polija kavējušas iespēju panākt mieru Ukrainā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.