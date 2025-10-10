Šis ir mēģinājums diskreditēt Baltijas valstu pozīciju, uzskata ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs 0
Harijs Rokpelnis, Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzsver, ka Eiropā valstis darbojas saskaņā ar savām kompetencēm un spēcīgajām pusēm. Viņš kritizē Merkeles izteikumus, kas, viņaprāt, mēģina diskreditēt Baltijas valstu nostāju pret Krieviju.
“Es domāju, ka šobrīd skaidri Eiropas politikā mēs saskatam, ka ir attiecīgi reģioni un valstis, kuriem ir kompetence attiecīgos jautājumos. Piemēram, meža jautājumos mums un ziemeļu valstīm, tajā, kas notiek ar bēgļu plūsmu pāri jūrai, skaidrs, ka tā ir Grieķija, Itālija, Spānija un Portugāle. Šī līnija skaidri iezīmējās, ka mēs esam vienoti Eiropā, mēs zinām, ka katram ir savas spēcīgās puses,” pauž Rokpelnis.
Viņš uzskata, ka Merkeles izteikumi par to, ka Baltijas valstu un Polijas nostāja pret Krieviju ir novedusi pie tās iebrukuma Ukrainā, ir ģeopolitisks mēģinājums diskreditēt Baltijas valstu pozīciju.
“Lai arī Merkeles kundzes laiks politikā ir aizgājis, viņas vārds ir pietiekoši skaļi zināms. Redzam vienu viņas izteikumu un visa Latvija par to runā,” uzskata ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs.
Jau ziņots, ka Merkele uzskata, ka 2021. gadā Baltijas un Polijas nespēja vest tiešas sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu ietekmējusi turpmāko notikumu attīstības gaitu, tostarp karu Ukrainā.