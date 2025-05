Skaistumam 1500 eiro? Dažiem tā ir mēneša alga… Sieviešu pieredzes, kas atšķiras kā diena pret nakti Ieteikt







Sociālajos tīklos aizvien biežāk redzam atklātus ierakstus par to, cik daudz naudas mēnesī cilvēki mēdz iztērēt, runājot par skaistumkopšanas jomu. Konkrētāk, cik naudas mēnesī tiek atvēlēts skaistumkopšanas, labsajūtas un fiziskā ķermeņa procedūrām. Sporta zāles abonements, masāžas, kosmētiskās procedūras – tas viss prasa gana daudz līdzekļu. Vienam tā ir ikdiena, ko var atļauties. Bet citam – nereālistiska greznība.

Sociālajā tīklā “Thread” kāda lietotāja publicēja pārdomas par šo tēmu. Viņa kā piemēru minēja 1500 eiro lielu budžetu mēnesī – ir cilvēki, kas šādu summu katru mēnesi iztērē dažādām rūpēm par sevi. Bet noteikti, ka liela daļa piekritīs apgalvojumam, ka šāds budžets ļoti daudziem ir tikai sapnis…

Ekrānuzņēmums no “Thread”

“Thread” lietotāja, kuras nodarbošanās, kā noprotams, ir fotografēšana, raksta, ka viņai, piemēram, “šomēness ne tikai vajadzīgi 1500 eiro skaistumskopšanai, bet arī 500 eiro zobu salabošanai un 500 eiro mašīnas” remontam.

Ekrānuzņēmums no “Thread”

Šī diskusija neaprobežojas tikai ar to, cik cilvēki mēnesī iztērē skaistumkopšanas procedūrās. Tiek runāts par sociālo tīklu ēnas pusi – salīdzināšanu, kas iedveš cilvēkos sajūtu, ka ar viņu dzīvi kaut kas nav kārtībā, ja viņi netērē tik lielu summu procedūrās vai pārtikas, kosmētikas produktos, kā citi.

Ieraksti sociālajos tīklos par to, cik daudz katrs tērē, reizēm tiek pasniegti ar lielības attieksmi, noniecinot citus. Kāda sieviete, reaģējot uz ierakstu, ka kāds skaistumkopšanā iztērē mēnesī 1500 eiro, rakstīja: “Es ar šo lasīju un sajutos, kā bomzis. (..) Es zinu, ka ir cilvēki, kas dzīvo labāk un daudz labāk par mani, bet nekad nav patikuši, kas to šādi pasniedz, jo tie kas to var tiešām atļauties diez vai skaita līdzi.”

Diskusijas autore norādīja uz vēl vienu lietu – viņas mērķis ar šo ierakstu nav noniecināt turīgus cilvēkus. “Mana sāpe ir citur — tajā, kā dažās vidēs, kur pat nav “lielā nauda” tiek pazemināta sievietes vērtība, ja viņa “nav karaliene”. Runa ir par attieksmi. Par to, kā sievietes izturas cita pret citu. Toksiskas uzvedības stilizēšana bieži tiek pasniegta kā “iedvesma”, bet ir manipulācija. Un kāda, kurai ir zems pašvērtējums, par to vēl pateiks: “paldies” No sērijas, ja sit, tad mīl.”

Ekrānuzņēmums no “Thread”

Šādas diskusija sociālajos tīklos izgaismo daudz vairāk nekā tikai atšķirības cilvēku budžetos. Tās atsedz arī dziļāku problēmu – kā sabiedrībā tiek definēta vērtība, skaistums un panākumi. Ir skaidrs, ka ne visi var vai vēlas atļauties skaistumkopšanai tērēt tik, cik citi nopelna visā mēnesī. Taču vēl bīstamāk par pārmērīgu tēriņu ir sajūta, ka esi mazvērtīgāks tikai tādēļ, ka nevari tam līdzināties.

LA.LV Aptauja Cik tu mēnesī iztērē skaistumkopšanai, labsajūtai un ķermeņa kopšanai? (sporta zāle, kosmētiskās procedūras, masāžas, u.c.) Mazāk par 50 eiro

50–150 eiro

150–300 eiro

300–600 eiro

600-900 eiro

Vairāk par 1000 eiro

Neuzskaitu – tērēju, kad vajag

Netērēju nekam no šī – tā nav mana prioritāte Padalies ar rezultātiem