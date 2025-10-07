Smiltēns: Es domāju, ka valdības vājums tika iekodēts šīs valdības izveidošanas dienā, patiesībā vēl agrāk – 2023. gada 10. maijā… 0
Edvards Smiltēns, 14. Saeimas un Nacionālās drošības komisijas sekretārs, Latvijas Reģionu apvienības valdes priekšsēdētājs, AS valdes līdzpriekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda, ka valdību nogāzt no ārpuses nav iespējams. Viņš skaidroja, ka, lai cik spēcīga būtu opozīcija vai kāds mediju spiediens, īstā vara ir valdībā esošajiem partneriem.
“Es zinu, ka valdību nevar nogāzt no ārpuses. Lai cik opozīcija gribētu vai būtu mediju spiediens, vai kāds skandāls, vienīgais, kas var nogāzt valdību, ir pati premjere, kā to izdarīja Krišjānis Kariņš. Viņš pats nogāza savu valdību. To var izdarīt kāds no sadarbības partneriem – “Progresīvie” vai Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS).”
Viņš arī piebilda, ka valdības nestabilitāte un iespējamā krīze bieži ir ieprogrammēta jau tās izveides brīdī. “Es domāju, ka valdības vājums tika iekodēts šīs valdības izveidošanas dienā, patiesībā vēl agrāk – 2023. gada 10. maijā slepenā tikšanās Ārlietu ministrijā, kad notika darījums pie jau esošas valdības, kur atradās “Nacionālā apvienība” un “Apvienotais saraksts”. Notika darījums par prezidenta ievēlēšanas balsīm, kur rezultātā vienotība faktiski nopirka divus amata krēslus – valsts prezidentu un Eviku Siliņu, kura šādā veidā ieguva premjera amatu, apmaiņā pret ZZS un “Progresīvo” iesaisti valdībā,” uzsver Smiltēns.