Pie mums kā Minskā! Siliņas "publiskais pēriens" Uzulniekam raisa jautājumus sabiedrībā

14:02, 30. septembris 2025
Vakar, 29.septembrī, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzdeva labklājības ministram Reinim Uzulniekam (ZZS) skaidrot, ko Labklājības ministrija paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai. Abu amatpersonu saruna notika mediju klātbūtnē – šis fakts izraisījis lielu rezonansi sociālo mediju platformā “X”.

Žurnālists Ivo Butkevičs publicēja video no tikšanās platformā “X”, komentējot Siliņas rīcību ar vārdiem – publisks pēriens.

Cilvēki reaģēja uz publicēto video, paužot neizpratni – vai šādai sarunai tiešām bija jānotiek publiski?

Atradās arī pa kādam, kurš Eviku Siliņu salīdzināja ar bargu skolotāju. Vēl kāds izteica skarbāku vērtējumu – šāda rīcība liecina, ka pie mums kā Minskā!

Atgādināsim, ka rezolūcijā Uzulniekam teikts, ka viņam paveiktais jāskaidro Saeimas komisijās, kā arī nākamās nedēļas valdības sēdē 7.oktobrī.

Ministru prezidente ir uzdevusi labklājības ministram pārstāvēt Ministru kabinetu Saeimas Ārlietu komisijas sēdēs, kurās tiks skatīts likumprojekts “Par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”, sniegt informāciju Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai un Juridiskajai komisijai par Konvencijas ieviešanā paveikto un plānoto, kā arī tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības pārstāvju atklāto vēstuli, skaidrojot paveikto vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanā un apkarošanā.

Premjere norāda, ka Labklājības ministrija bija konvencijas virzītāja un ir vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.

“Ministru kabineta sēdē 7.oktobrī sagaidu detalizētu ministra ziņojumu par konvencijas ieviešanu, uzraudzību, novērtēšanu un veiktajiem pasākumiem, kā arī atbildīgā ministra priekšlikumus konkrētām rīcībpolitikas iniciatīvām, lai stiprinātu vardarbības ģimenēs novēršanu,” akcentē Siliņa.

