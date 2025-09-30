Pie mums kā Minskā! Siliņas “publiskais pēriens” Uzulniekam raisa jautājumus sabiedrībā 0
Vakar, 29.septembrī, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) uzdeva labklājības ministram Reinim Uzulniekam (ZZS) skaidrot, ko Labklājības ministrija paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai. Abu amatpersonu saruna notika mediju klātbūtnē – šis fakts izraisījis lielu rezonansi sociālo mediju platformā “X”.
Žurnālists Ivo Butkevičs publicēja video no tikšanās platformā “X”, komentējot Siliņas rīcību ar vārdiem – publisks pēriens.
Interesants gājiens. Publisks pēriens mediju klātbūtnē. pic.twitter.com/Jc4Xs0hAYe
— Ivo Butkevičs (@IvoButkevics) September 29, 2025
Cilvēki reaģēja uz publicēto video, paužot neizpratni – vai šādai sarunai tiešām bija jānotiek publiski?
Atradās arī pa kādam, kurš Eviku Siliņu salīdzināja ar bargu skolotāju. Vēl kāds izteica skarbāku vērtējumu – šāda rīcība liecina, ka pie mums kā Minskā!
Kā Minskā, kur kameru priekšā regulāri mēdz strostēt ministrus gan par sliktu kartupeļu ražu, gan nesasniegtajiem rezultātiem hokejā.
— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) September 29, 2025
Nu nopietni? Ta kā bērnudārzā 😅 Siliņa kā učene īpašajās dienās … Ja tāda ir politika Latvijā, tad vāks …
— DīvānaEksperte (@DEksperte) September 29, 2025
Principā būtu jāatlaiž viss Komunikācijas departaments un visi pārējie piesaistītie PR ārpakalpojumi, kuriem likās, ka šis nu gan uzlabos situāciju. Nu, un pati dāma, kura nespēj saprast, no kuras ābeces šo primitīvi stulbo gājienu, kas pa pašas tēlu sit vairāk, paķērusi.
— Ilze_Bo🇱🇻💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@IlzeBo) September 30, 2025
Mazliet atgadina kaiminjvalsti
— PUSLABS (@PUSLABS) September 29, 2025
Kaut kāds farss!
— PRIVILEĢĒTAIS 🇺🇦🇮🇱 (@kukseriks) September 29, 2025
Nākošais rindā @aseradens par valsts parāda pieaugumu ?
— Jānis Neimanis (@janis_neimanis) September 29, 2025
Pareiza un pamatota atbilde uz ZZS rīcību. Ir jocīgi, ka par SK atbildīgā ministrija neziņo par negatīvo saistībā ar SK (faktus), bet ministra partija publiski (arī taču varēja nepubliski risināt to) rosina izstāties no SK, apdraudot valdības stabilitāti.
— Susanna (@br_susanna876) September 29, 2025
Pēriens, tas būtu skaļi teikts.
— Heinrihs (@Heinrih5) September 29, 2025
Divas sievietes lamā vīrieti. Pazemojoši. Iznīcinoši. Tā nedrīkstētu būt nekad un nekur. Vīrietis nekad un ne pie kādiem apstākļiem nedrīkst būt pakļauts sievietei.
— Valts Dalbiņš (@ValtsDalbins) September 29, 2025
O, #Saeima uzrīkoja realitātes šovu!
— citplanetietis (@technisks) September 29, 2025
Atgādināsim, ka rezolūcijā Uzulniekam teikts, ka viņam paveiktais jāskaidro Saeimas komisijās, kā arī nākamās nedēļas valdības sēdē 7.oktobrī.
Ministru prezidente ir uzdevusi labklājības ministram pārstāvēt Ministru kabinetu Saeimas Ārlietu komisijas sēdēs, kurās tiks skatīts likumprojekts “Par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”, sniegt informāciju Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai un Juridiskajai komisijai par Konvencijas ieviešanā paveikto un plānoto, kā arī tikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības pārstāvju atklāto vēstuli, skaidrojot paveikto vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanā un apkarošanā.
Premjere norāda, ka Labklājības ministrija bija konvencijas virzītāja un ir vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.
“Ministru kabineta sēdē 7.oktobrī sagaidu detalizētu ministra ziņojumu par konvencijas ieviešanu, uzraudzību, novērtēšanu un veiktajiem pasākumiem, kā arī atbildīgā ministra priekšlikumus konkrētām rīcībpolitikas iniciatīvām, lai stiprinātu vardarbības ģimenēs novēršanu,” akcentē Siliņa.