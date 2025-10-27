Šmits: Būvējam robežu, bet mums Krievijas vagoni brauc cauri Latvijai. Kurš zina, kas tajos ir iekšā? 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sekretārs (frakcijām nepiederošs) Didzis Šmits pauda bažas par drošības situāciju uz robežām un jautājumiem, kas saistīti ar tranzītu no Krievijas. Politiķis norādīja, ka, lai arī tiek stiprināta robeža un runāts par jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, tai pašā laikā caur Latviju turpina kursēt tūkstošiem Krievijas kravas vagonu.
“Es nezinu par kontrabandas cigaretēm, bet tas, ka droni lidos un būs testēšana nepārtraukti uz robežas, man liekas, ka tā ir šodienas realitāte,” sacīja Šmits, komentējot neseno notikumu, kad Lietuvā tika notriektas 12 no Baltkrievijas palaistās meteozondes.
Viņš uzsver, ka Eiropas gatavība tikt galā ar šādiem draudiem ir joprojām zema. “Ir skaidrs, ka gatavība tikt galā ar droniem Eiropas pusē ir ļoti vāja, bet ir apziņa, ka pie tā ir jāstrādā,” viņš sacīja.
Pēc Šmita teikta, lielākā problēma nav tikai no Krievijas vai Baltkrievijas ielidojošie droni, bet gan plašāks drošības skatījums kopumā. “Lielais jautājums nav tikai par to, ka kaut kas tur pārlido. Jautājums ir par to, kā mēs skatāmies uz nākotni? Mēs būvējam robežu, bet mums tūkstošiem Krievijā krautu vagonu brauc cauri Latvijai,” norādīja Šmits.
Viņš pauž neizpratni par to, ka šāda situācija vispār tiek pieļauta laikā, kad Latvija pauž stingru nostāju pret Krieviju un tās agresiju. “Mēs ne tikai palīdzam ar šo Krievijai nopelnīt naudu, bet mēs arī nezinām, kas šajos vagonos ir iekšā. Kurš zina, kas viņos ir iekšā? Viņi brauc caur visām lielākajām pilsētām, caur visiem stratēģiskajiem objektiem,” uzsvēra Šmits.
Viņš arī piebilda, ka nepieciešams skaidri formulēt valsts stratēģisko redzējumu. “Jautājums ir, kā mēs vispār skatāmies uz dzīvi tālāk? Vai mēs būvējam dzelzs priekškaru, vai mēs domājam, ka pēc visa šī dzīve atgriezīsies, kā viņa bija, un mēs turpināsim ar lielāku jaudu tirgoties ar Krieviju?” tā Šmits.