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Jau pagājušā gadā bija zināms… “Prāta Vētra” skaidro, kas uzņemsies atbildību par bojāto Liepājas stadionu 0

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LA.LV
14:28, 23. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

18. jūlijā Liepājas stadionā “Daugava” notika “Prāta Vētras” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts. Laikapstākļi koncerta uzbūves un nobūves laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē.

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“Lielajā sportā bez traumām neiztikt un šī reize nav izņēmums! Eksperti ir novērtējuši stadiona zāliena stāvokli, sastādīts zāliena atlabšanas plāns – pēc nepilna mēneša Liepājas stadionā “Daugava” varēs atgriezties sportisti. Prāta Vētras oficiālais tūres apdrošinātājs “Balcia” apstiprinājuši gatavību kompensēt ar zāliena atjaunošanu saistītās izmaksas,” pauž “Prāta Vētras” menedžments. Bojātā zāliena atjaunošanas izmaksas aplēstas apmēram 16 000 eiro. Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai jau augusta beigās futbolisti varētu atgriezties uz Liepājas stadiona zāliena laukuma. Jau šobrīd sportisti atgriezušies uz daļas laukuma zāliena un stadiona skrejceļiem.

Lai arī jau pagājušajā gadā bija zināms, ka uzreiz pēc koncerta futbola spēles notikt nevarēs, futbola sabiedrība asi reaģējusi uz “Prāta Vētras” koncerta norisi. “Koncertus organizējam jau teju 30 gadus un katru koncerttūri saskaramies ar jauniem izaicinājumiem. Šoreiz Liepājā tā bija Liepājas futbola kopienas reakcija un emocijas, kas aizēnoja “Prāta Vētras” skaisto tūres noslēguma koncertu. Pateicamies stadiona “Daugava” komandai un apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmumam “Balcia” par operativitāti un konstruktīvo sadarbību,” turpina koncerta organizatori – “Prāta Vētras” menedžments.

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“Prāta Vētras” koncertu klātienē baudīja 23 tūkstoši skatītāju, aptuveni 15-20 tūkstoši no tiem bija pilsētas viesi. Saskaņā ar aprēķiniem, “Prāta Vētras” koncerta dienā tiešais ekonomiskais pienesums Liepājai bija aptuveni 3 miljoni eiro, bet kopējā ekonomiskā ietekme uz Liepājas ekonomiku – vairāk kā 4 miljoni eiro. Koncerts radīja ievērojamu pieprasījumu pēc naktsmītnēm, restorāniem, kafejnīcām un citiem pakalpojumiem Liepājas reģionā.

“Prāta Vētra” noslēdz “Pirmās dienas tūri”
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