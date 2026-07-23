Foto: Paula Čurkste/LETA

Lai gan rīt kļūs par grādu siltāks, sinoptiķiem ir kas sakāms arī par nokrišņiem 0

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LETA, LA.lv
15:19, 23. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sinoptiķi prognozē, ka piektdien Latvijā kļūs par kādu grādu siltāks, taču vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.

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Vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā valsts austrumu daļā. Naktī vietām sabiezēs migla. Saglabāsies lēns vējš.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +8..+14 grādi. Dienā, uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.

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Rīgā darba nedēļas izskaņā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, pēcpusdienā – lēns līdz mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +13 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +21 grādam.

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