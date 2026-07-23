Lai gan rīt kļūs par grādu siltāks, sinoptiķiem ir kas sakāms arī par nokrišņiem 0
Sinoptiķi prognozē, ka piektdien Latvijā kļūs par kādu grādu siltāks, taču vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.
Vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā valsts austrumu daļā. Naktī vietām sabiezēs migla. Saglabāsies lēns vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +8..+14 grādi. Dienā, uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.
Rīgā darba nedēļas izskaņā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, pēcpusdienā – lēns līdz mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +13 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz +21 grādam.