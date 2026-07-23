Pabalstu sistēma noteikti nav vienkārša un nereti katrs it kā vienā un tajā pašā gadījumā saņem citu summu. Arī šoreiz LA.LV lasītājs vērsies redakcijā ar papildjautājumu tēmā, kur nesen jau meklējām atbildes.
“Izlasīju rakstu “Par vienu bērnu valsts maksā 25 eiro pabalstu, par diviem – 100. Beidzot kļuvis zināms, kāpēc šī summa ir tik atšķirīga” ,paldies, ļoti loģisks skaidrojums. Bet man ir radies jautājums atbildīgajām iestādēm, kāpēc, ja, piemēram, man jau ir divi bērni, piedzimstot trešajam bērnam, pirmo gadu par vecākajiem diviem joprojām maksā 50+50 , it kā ģimene būtu tikai 2 bērni. Vai zīdainis līdz gada vecumam neskaitās vēl viens bērns?”
Atbild Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure: “Pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, par cik bērniem Jums ir piešķirts pabalsts. Piemēram, ja pabalstu saņemat par diviem bērniem, tā apmērs ir 100 eiro mēnesī.
Ja ģimenē piedzimst trešais bērns, pabalstu par viņu piešķirs no dienas, kad jaundzimušais sasniegs viena gada vecumu. Līdz tam turpināsiet saņemt 100 eiro mēnesī par diviem bērniem. Savukārt no brīža, kad jaunākajam bērnam apritēs viens gads un pabalsts tiks piešķirts arī par viņu, pabalsta apmērs būs 225 eiro mēnesī.”
Atgādinām, ka ģmenes valsts pabalsta apmērs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem pabalsts tiek saņemts. Ģimenes valsts pabalstu izmaksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam, kā arī par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.
No 2026. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu piešķir un izmaksā arī par augstākās izglītības iestādēs (ieskaitot koledžas, kurās iegūst augstāko izglītību) pilna laika klātienē studējošajiem bērniem līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja studējošais nav stājies laulībā.
Lai no 2026. gada 1. janvāra saņemtu ģimenes valsts pabalstu par augstskolā studējošajiem, vienam no vecākiem vai pašam jaunietim, ja viņš ir bijis ārpusģimenes aprūpē, jāiesniedz iesniegums (e – pakalpojumā vai papīra formātā) VSAA ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai.
Ja bērnam noteikta invaliditāte, tad papildus piešķir un izmaksā piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, un par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas izmaksā neatkarīgi no fakta, vai bērns mācās vai nemācās. Vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem.