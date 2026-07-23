“Ar šo sāli gurķi slikti glabājas!” Saimnieces diskutē, kādu sāli izvēlēties konservēšanai un vai rupjais sāls vairs īsti nav labs 0
Konservēšanas sezonai sākoties, sociālajos tīklos atkal aktualizējies jautājums, kas daudzām saimniecēm šķiet pavisam praktisks – kādu sāli droši izmantot gurķu, salātu un citu ziemas krājumu gatavošanai?
Diskusija sākās pēc kādas saimnieces jautājuma “Facebook” grupā “Konservēšana”. Viņa vaicāja, vai gurķu marinēšanai droši lietot sāli, kam pievienota pretsalipes viela (runa ir par konkrētu sāli, kura attēls pievienots šim rakstam). Iepriekš viņa esot izmantojusi “Pavāriņa” sāli, taču pagājušajā gadā, gatavojot gurķu salātus ar sāli, kam sastāvā ir šāda piedeva, burku apakšā parādījušās nogulsnes, bet paši salāti kļuvuši ļoti skābi.
Komentāros viedokļi dalījās. Daļa saimnieču raksta, ka konkrēto sāli lieto gadiem un problēmu nav bijis – marinējumi stāv labi, burkas neduļķojas un “neuzsprāgst”. Kāda komentētāja norāda, ka tieši šo sāli izmantojot gan marinēšanai, gan sālīšanai, un viss esot kārtībā.
Tomēr netrūkst arī pretējas pieredzes. Vairākas saimnieces raksta, ka pēc šī sāls lietošanas burkās bijušas nogulsnes, marinējumi slikti glabājušies vai pat sabojājušies. Kāda komentētāja atzīst, ka pēc neveiksmīgas pieredzes pārgājusi uz “Valdo” rupjo sāli un kopš tā laika viss esot kārtībā. Vēl citas norāda, ka izvēlas tikai sāli bez pretsalipes vielām, jo, viņuprāt, tieši tās var padarīt sālījumu duļķainu vai ietekmēt konservu glabāšanos.
Starp biežāk ieteiktajiem variantiem komentāros parādās “Valdo” rupjais sāls. To vairākas saimnieces sauc par uzticamu konservēšanai, minot, ka ar to gurķi, salāti un citi ziemas krājumi glabājoties labi.
Vēl viens bieži pieminēts variants ir Polijā ražotais sāls no “Mere” veikala. Komentētājas raksta, ka tas nopērkams lielākos, piemēram, 3 kilogramu iepakojumos, esot bez piedevām un speciāli piemērots konservēšanai. Vairākas saimnieces norāda, ka, izšķīdinot šo sāli ūdenī, praktiski neveidojoties nogulsnes, un viņas to izmanto jau vairākas sezonas.
Daļa komentētāju iesaka arī jūras sāli. To izvēloties tās saimnieces, kuras vēlas izvairīties no joda un dažādām pretsalipes piedevām. Tomēr tiek atgādināts, ka jūras sāls var garšot citādi un šķist “saldāks”, tāpēc marinādi vēlams nogaršot.
Tomēr daļa pieredzējušu konservētāju uzsver, ka sāls ne vienmēr ir vaininieks, ja burkas kļūst duļķainas vai gurķi ieskābst. Problēmas var rasties arī nepietiekamas karsēšanas, slikti sterilizētu burku, vāciņu, etiķa kvalitātes vai citu piedevu dēļ.
Kāda komentētāja īpaši atgādina, ka mazākas burkas drošāk ir pasterizēt, jo tad ir mazāka iespēja, ka gurķi ieskābs. Citi iesaka rūpīgi sterilizēt burkas un vāciņus, ievērot tīrību visos posmos un pārbaudīt arī izmantoto etiķi vai esenci.
Vēl viens risinājums – ja sāls tomēr veido nogulsnes, marinādi var uzvārīt, nostādināt un izkāst caur sietiņu, apakšā atstājot duļķes. Tomēr daļa saimnieču uzskata, ka ērtāk ir uzreiz iegādāties tīrāku sāli bez piedevām.