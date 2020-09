Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Šonedēļ Spānijas valdība izstrādāja likumprojektu, kas regulē attālinātu darbu, ko uzņēmēji uzsāka Covid-19 krīzes laikā, ziņo “The Local”.

Pirms pandēmijas tas bija retums, bet tagad 20 līdz 30 procenti darbinieku strādā attālināti, liecina vairāki pētījumi. Likumprojekts ietver darbinieka tiesības, strādājot mājās, un darba devēja pienākumus.

“Tas mūs nostāda Eiropas likumdošanas priekšplānā,” otrdien preses konferencē sacīja darba ministre Jolanda Diaza.

Tiesību akti attieksies uz visiem darbiniekiem, kuri vismaz 30 procentus no sava laika pavada, strādājot mājās, t. i., pusotru dienu nedēļā vismaz trīs mēnešus.

Darbam mājās jābūt brīvprātīgam gan no darba devēju, gan no darba ņēmēju puses, un darba ņēmējam nav jābūt vainīgam par atteikšanos to darīt.

Noslēdzot vienošanos, uzņēmumam ir jāsedz radušās izmaksas par aprīkojumu, datoru, internetu, ergonomisko krēslu, kā arī rēķini par elektrību, internetu un tālruņa sakariem.

Likumprojekts vēl jāsaskaņo ar arodbiedrībām un uzņēmēju organizācijām.