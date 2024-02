STOPkadri: Vīrs emocionāli spīdzināja naktīs, vienīgais glābiņš bija patvērums krīzes centrā Ieteikt







TV24 raidījums “STOPkadri ar Armandu Puči” tikās ar Ievu (vārds mainīts), kura ilgstoši cietusi no vīra emocionālās un fiziskās vardarbības. Bija brīži, kad viņas vienīgais glābiņš bijis patvērums krīzes centrā. Cietusī cer, ka pēc 1. maija, kad Latvijā spēkā stāsies Saeimas ratificētā Stambulas konvencija, mūsu valstī beidzot sāks risināt krīzes centru nepieejamības problēmu, un tiks veicināta sabiedrības izglītošana par vardarbības veidiem un to atpazīšanu.

Emocionālā vardarbība ir sadisms, tā to raksturo Ieva, kura no bijušā vīra varmācīgās izturēšanās cietusi teju trīs gadus. Ar Ievu Marta Krīgere, TV24 žurnāliste, tiekas lietainā janvāra dienā TV24 studijā, lai uzklausītu viņas stāstu un gaidas no Stambulas konvencijas.

Ieva ir farmaceite un mamma diviem dēliem. Visgrūtākās bijušas naktis, kad Ieva piedzīvojusi psiholoģisku teroru. Viņas bijušais vīrs mocījis Ievu ar jautājumiem, pārmetumiem, seksuālu uzmākšanos un naudas pieprasīšanu. Viņa bieži saukusi policiju, taču tai nebija efektīvu instrumentu konflikta novēršanai. Ieva stāsta, ka tikai pēc fiziska vardarbīga uzbrukuma Rīgā, kur bijušais vīrs salauza viņas telefonu, varmāku apcietināja. Ieva bija gatava runāt atklāti, taču drošības labad, sargājot viņu un ģimeni, sievietes vārdu neatklāsim.

Ieva, vardarbības upure stāsta: “Tās manipulācijas un gazlaitings, kad sagroza to tavu pasauli, ka tu sāc ticēt, ka tev kaut kas nav kārtībā ar galvu. Tas ir ļoti, ļoti smagi, un smagākais manā gadījumā ir, kad bērnu priekšā notika tās epizodes. Jebkurā gadījumā vieglāk ir piekrist iet uz tiem noteikumiem un cerēt, ka rīt būs savādāk un ka tas cilvēks apjēgs.”

Pēc policijas ierašanās strīdi kļuvuši tikai agresīvāki. Ieva stāsta, ka pieprasīja aizliegumu tuvoties, bet arī tas nepalīdzēja. Kad situācija kļuva pavisam kritiska, sieviete nolēma patverties krīzes centrā kādā mazpilsētā, jo Rīgā brīvu vietu nebija. Ieva uzskata, ka ar Stambulas konvencijas palīdzību varētu atrisināt krīzes centru nepieejamību un tā varētu veicināt sabiedrības izglītošanu par vardarbības veidiem un to atpazīšanu.

“Emocionālo vardarbību nevar ieraudzīt spogulī un nevari vienkārši vienā brīdī saprast, ka es esmu tagad ievainota.

Psiholoģiski līdz ar to ir jāizglīto sabiedrība, par ko arī runās konvencijā,” viņa norāda.

Līdzīgi domā arī “Centrā Marta”, kur sniedz palīdzību vardarbībā cietušajiem jau vairāk nekā 20 gadus. Organizācijā norāda, ka visbūtiskākā esot tiesībsargājošo darbinieku izglītošana. Tā visvairāk valstī sagaida izveidotu vienotu izpratni par vardarbību kā noziegumu, nevis kā mīlnieku kašķi. Bieži atsevišķu policistu un tiesnešu vidū neesot izpratne par to, kas ir vardarbības gadījums, kas ir cietušais un kas ir vardarbības veicējs. Organizācijā uzskata, ka konvencija spēs sekmēt vardarbības mazināšanos valstī, taču par to šaubīgi ir TV24 uzrunātie Rīgas iedzīvotāji.

“Tas ir atkarīgs droši vien no juridiskā un tiesiskā regulējuma no normatīvajiem aktiem, jo viens ir pieņemt konvenciju, bet otrs ir viņu pēc tam ieviest. Praktiski tas atkarīgs no mūsu amatpersonām,” viena no aptaujātajām iedzīvotājām norāda.

Kāda sieviete uzsver: “Man šķiet, ka nē, ka nemazinās, tāpēc, ka neviena konvencija nevar ietekmēt cilvēku rīcību dzīvē.”

“Es domāju, ka mums jau pirms tam taču bija Krimināllikums, kurā tas bija noteikts. Un ir vēl viena būtiska lieta, kas ir interesanti, to sauc par Stambulas konvenciju, kas pieņemta Turcijā. Bet, ja Turcija nav šajā konvencijā, viņi pieņēma un pēc tam atteicās. Uzdosim jautājumu, kāpēc viņi atteicās,” vēl kāds aptaujātais pauž savu nostāju.

Ievas un citu rūgtā pieredze liecina, ka valsts nespēj pilnvērtīgi aizsargāt no vardarbības cietušos. Sevišķi tos, kas piedzīvojuši grūtāk pamanāmo, psiholoģisko vardarbību. “Centrs Marta” pauž, ka šobrīd Latvijā jau tiek īstenoti praktiski pasākumi, ko paredz ieviest konvencija, piemēram, ir plānots izveidot palīdzības centrus seksuālā vardarbībā cietušajiem, tāpat ir sākta vardarbības novēršanas plāna izstrāde.

