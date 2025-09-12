Stradiņa slimnīcas vadītājs: Cenu pieaugums attiecas tikai un vienīgi uz maksas pakalpojumiem 0
Sabiedrībā plašu rezonansi guvusi ziņa, ka Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca palielina pakalpojumu cenas. Lai kliedētu spekulācijas par šo tēmu, Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, ka cenu palielinājums – 10 eiro – attiecas tikai uz maksas ambulatorajiem pakalpojumiem.
“Tas ietekmē tikai ļoti nelielu daļu no mūsu apmeklētājiem, jo izmaiņas attiecas tikai un vienīgi uz maksas ambulatorajiem pakalpojumiem, kas ir aptuveni 4 procenti no kopējā apmeklētāju skaita,” stāsta Vidzis un piebilst, ka tas nekādā ziņā neietekmē valsts apmaksātos ambulatoros pakalpojumus, konsultācijas. “Līdzmaksājums ir un paliek četri eiro,” tā Vidzis.
Stradiņa slimnīcas vadītājs stāsta, ka katru gadu pietrūkstot kvotu apjoma, ko slimnīca varētu un vēlas sniegt. “Patiesībā mēs sniedzam pakalpojumus virs gada sākumā piešķirtā kvotu apjoma.” Lai risinātu šo problēmu, mediķi vērsuši uzmanību uz to, ka ir jāmaina MK noteikumi par kārtību, kādā tiek organizēta un finansēta veselības aprūpe Latvijā. Šim nolūkam izveidota arī darba grupa.
Taču, kamēr politiķi spriež, slimnīcā turpinās reāls darbs un uz priekšu straujiem soļiem rit celtniecības darbi. Jautāts par slimnīcas jaunā korpusa būvniecību un to, kuras nodaļas tur radīs sev jaunu mājvietu, Lauris Vidzis atbild: “Pārcelsim Neatliekamo medicīnas centru, Neiroloģijas, Neiroķirurģijas specialitātes, kā arī vispārīgo ķirurģiju. Viens no spārniem jaunajā ēkā būs atvēlēts sievietes un bērna veselībai. Un ginekoloģijas centrs. Tāpēc ir ļoti, ļoti būtiski pabeigt šo ēku ātrāk un laicīgi.” Jāpiebilst, ka jaunais korpuss varēs lepoties ne tikai ar plašām un gaišām telpām, bet tajā būtiski palielināsies gultu skaits. Proti, to būs par 400 gultas vietām vairāk nekā tagad.