“Viņš aizskāra manu sirdi. Par viņu uzzināja mani draugi un paziņas,” Lindas Mūrnieces lauku dzīves ainiņas 0
Tā nomācošā sajūta ik pa laikam uznāk un pazūd, tad atkal uznāk un pazūd, bet pavisam vaļā nelaiž. Gribas neskatīties ziņas un nelasīt neko par to, kas notiek pasaulē. Iespējams, tā arī būtu labāk, jo mana domāšana un uztraukšanās neko nemainīs. Nē, tā nav panikas sajūta, bet trauksme gan.
Kad šķiet – nekam taču nav jēgas, jo vienā dienā tas viss var sabrukt. Izlikties, ka viss labi, arī grūti. Nerunājot par karu, tas nepazūd no pasaules. Runājot, tas arī nepazūd. Nezinu pareizo rīcību, bet zinu, ka dzīve tāpat rit uz priekšu un jācenšas to dzīvot vislabākajā veidā. Gluži kā bailes no rudens arī šīs bailes izdzenājot ar kaut ko, kas aizņem prātu – darbs, bērni, dzīvnieki, daba.
Daba mani šonedēļ ir gan lutinājusi, gan sāpinājusi. Mazgājot logus, pielidoja irsis un iekoda. Es pat nebiju paskatījusies uz viņa pusi, kur nu vēl aizskārusi. Atlidoja kā uzdevumā, iekoda un prom bija.
Vienīgi roka, kur šis iekoda, dubultojās un pirmo nakti es negulēju vispār, jo meklēju, kā iekārtot pēc iespējas ērtāk stipri sāpošo roku. Dzēru ieteiktās antihistamīna tabletes un tikai trešajā dienā sapratu, kāpēc man visu laiku nāk miegs – no tabletēm. Varbūt arī labi. Irsis mani nedaudz piebremzēja un es kārtīgi izgulējos un nekur arī daudz neskraidīju riņķī. Jo arī auto stūri grozīt bija grūti. Namiņš gan bija jākārto un labā roka tad noderētu pavisam vesela, bet bija jātiek galā ar to pašu slimo. Tā es pavadīju četras dienas, bet irša koduma vietas caurums rokā paliks laikam redzams vēl kādu brīdi.
Nezinu, vai irša nodarījums vai miegu uzdzenošās tabletes, iespējams, arī domu pilnā galva, padarīja mani izklaidīgu. Es tāda neesmu, esmu ļoti sistemātiska un praktiska, bet dažas situācijas pierādīja pretētjo.
Atsaucīgi darbinieki ložņāja zem plauktiem, palīdzot meklēt. Bet atslēgu tur nebija, jo kāda cita atsaucīga darbiniece jau bija atradusi manas atslēgas un gāja meklēt mani pašu. Tā mēs pa veikalu kādu laiku pa apli staigājām. Ja vēlāk tas šķita jauks piedzīvojums, tad tajā brīdī es paniski mēģināju domāt plānu b. Kamēr domāju to plānu, darbiniece ar atslēgām mani atrada. Es priecīga un visi pārējie arī, jo pat pircēji jau bija ieinteresējušies – atradīsies manas atslēgas vai nē. Atradās.
Nākamajā dienā šādā pašā stilā es atstāju telefonu vietā, kur pusdienoju.
Kā man izdevās aiziet bez tā un attapties tikai pēc kādām 5 minūtēm, man nav skaidrs. Bet atkal smaidīga viesmīle jau nāca pretī ar telefonu, kad sabijusies skrēju to meklēt atkal pa savām pēdām.
Tā kā divi mani izklaidības gadījumi beidzās laimīgi, pašai vērts apsvērt, ko tas nozīmēja. Signāls “savākties” un izmest no galvas liekās domas vai piedzīvojumi, lai novērtētu, cik apkārt tomēr ir jauki un atsaucīgi cilvēki.
Manā dzīvē tādu ir daudz arī ikdienā. Un iepazīstu arvien jaunus.
Dīķī pirms dažām dienām bija iekritis vanadziņš, izrādījās – zvirbuļvanags. Laikam dzinies pakaļ kādam mazajam putniņam un ieskrējis šķērslī. Nu jau zinu, ka jaunuļiem tā gadoties un tas esot iemesls, kādēļ viņi visbiežāk pirmajā gadā aizejot bojā. No mana dīķa to izvilka viešņa, kas tovakar viesojās namiņā.
Kādam citur cilvēka dzīvība nav svēta, bet sieviete iežēlojās par putniņu. Vēlāk es vanagu ieliku kastē un cerēju, ka no rīta būs prom. Tikmēr atcerējos par visiem cilvēkiem, kas manā draugu lokā var ieteikt, ko darīt. Un kad no rīta mans draugs nekur nebija aizlidojis, sameklēju ornitologu, ko man ieteica un vakarā vedu vanadziņu uz Barkavas pusi.
Tur viņu apskatīja un ielika voljērā, izskatoties cerīgi. Nezinu, pēc kā to varēja noteikt, bet ar cerību aizbraucu atpakaļ mājās. Izbaudījusi gan vēl arī saimnieku viesmīlību un sarunas. Biju pieķērusies putnēnam, tāpēc jau no paša rīta jautāju, kā viņam klājas. Bez izmaiņām, mazais neko neēda un trešajā dienā es saņēmu ziņu, ka viņa vairs nav.
Viņš aizskāra manu sirdi. Viņš brauca mašīnā un mierīgi paļāvās, sēžot man ieķēries džemperī. Par viņu uzzināja mani draugi un paziņas. Viņš iepazīstināja mani ar ļoti jauku latviešu ģimeni – cilvēkiem, pie kuriem pavadīja savas pēdējās dienas. Viens mazs putniņš, kas atstāja nospiedumus cilvēku sirdīs.
Tā es te dzīvoju – starp cilvēkiem un dzīvniekiem. Savā pasaulē, kur vietas svešiniekiem nav.