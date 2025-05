Skolēnu dziesmu un deju svētki Foto – LETA

Tas būs krāšņi un iespaidīgi – skolēnu dziesmu un deju svētki pulcēs teju 40 000 dalībnieku. Bet kas ar biļetēm?







XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki šovasar pulcēs ap 37 550 dalībniekus, tostarp 33 630 bērnus un jauniešus, liecina svētku rīkotāju apkopotā informācija pēc reģistrācijas noslēguma.

Svētkos tāpat piedalīsies ap 1460 kolektīvu vadītāji un 2460 pavadošās personas. Informācija par dalībnieku skaitu vēl tiks precizēta šīs nedēļas laikā, norāda rīkotāji.

Pirmās repertuāra apguves pārbaudes skates un konkursi kolektīviem sākās pagājušajā rudenī. Svētkos var piedalīties visi kolektīvi, kuri ieguvuši augstāko, pirmo un otro pakāpi.

Dalībai svētkos izvirzīti visi kori, visi akordeonistu ansambļi un visas folkloras kopas, kā arī teju visi tautas deju un koklētāju ansambļi, kas piedalījās skatēs. Vēl dažiem koriem savas prasmes būs jāpierāda šonedēļ.

Dalībai svētkos reģistrējušies 301 koris, 809 tautas deju kolektīvi, 44 pūtēju un 34 simfoniskie orķestri, 56 koklētāju ansambļi, 43 akordeonu ansambļi, 80 folkloras kopas, 108 mūsdienu deju un hip-hop ielu deju grupas, 53 mazie mūzikas kolektīvi un 258 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi.

Aptuveni trešdaļa jeb ap 10 000 dalībnieku tiek gaidīti no Rīgas. Vairāk nekā 1000 dalībnieki pārstāvēs arī Ogres, Valmieras, Bauskas, Cēsu, Tukuma, Madonas novadus, Liepāju un Jelgavu.

Vislielākā kolektīvu pārstāvniecība svētkos ir no Vidzemes – 681 kolektīvs. No Rīgas piedalīsies 448 kolektīvi, no Kurzemes – 279, Latgales – 240, Zemgales – 165 un Sēlijas – 52 kolektīvi. Vēl 17 kolektīvi pārstāv diasporu, tostarp viens koris no Austrālijas.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs iepriekš aicināja nodrošināt iespēju Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalīties visiem gribētājiem. Svētku Rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļjeva žurnālistiem norādīja, ka visiem bērniem, kuri nepiedalīsies koprepertuāra koncertos, būs iespēja piedalīties citos koncertos un gājienā.

Iespēja muzicēt citā koncertā “savlaicīgi piedāvāta” arī kokļu kolektīviem. “Mēs ļoti ceram, ka mūsu piedāvājums tiks saņemts, bet tas šobrīd ir tāds radošs darbs – izplānot, skatīties, kāds būs šis koncerts,” sacīja Vasiļjeva.

Svētku pasākumi Rīgā norisināsies no 5.jūlija līdz 13.jūlijam. Vairāk nekā 15 vietās notiks vairāk nekā 30 pasākumi. Programma ir saplānota tā, lai svētkos varētu piedalīties arī tie dalībnieki, kuri pārstāv vismaz divus kolektīvus, norāda rīkotāji. Dalībai svētkos ir reģistrēti 2685 dalībnieki, kuri pārstāv divus vai vairāk kolektīvus.

Svētku laikā dalībnieki nakšņos 70 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Rīgā, ko par drošām atzinis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Nakšņošanas vietās būs pieejama vismaz viena medicīniskā atbalsta persona ar pirmās palīdzības ekipējumu, kā arī apsardzes un kārtības uzturēšanas persona.

Ēdienkarte izstrādāta trim ēdienreizēm dienā, un ēdināšanu galvenokārt nodrošinās skolās vai citās ēdināšanas vietās. Atsevišķās norises vietās būs arī izbraukuma ēdināšana. Ņemot vērā vecuma atšķirības, dalībnieki ēdienu porcionēs paši, izvēloties sev vēlamo porcijas izmēru un ēdiena saturu. Lai saglabātu spēku ilgākām aktivitātēm, pie brokastīm un pusdienām bērni saņems uzkodu.

Svētku teritorijā būs atļauts ienest, piemēram, svaigus augļus un dārzeņus, iepakotus žāvētus augļus, riekstus, batoniņus, cepumus un smalkmaizītes bez krēma pildījuma, kā arī dzeramo ūdeni rūpnieciskā fasējumā vai individuālajā pudelē. Daugavas stadionā un Mežaparkā mēģinājumu un koncertu dienās dalībnieki varēs iegādāties uzkodas, smalkmaizītes un dzērienus. Par svētku teritorijā ienestajiem pārtikas produktiem un dzērieniem atbildēs kolektīvu vadītāji un pavadošās personas.

Katrs dalībnieks saņems somiņu ar rokasgrāmatu, kurā būs apkopota praktiska informācija, cepuri ar nagu, svētku nozīmīti, kakla lenti un dalībnieka karti, savukārt plastmasas vai metāla ūdens pudeles un lietusmēteļi būs jānodrošina pašiem.