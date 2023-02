Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 132 160 karavīrus

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmdienas rītam sasnieguši 132 160 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.



Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 870 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 3231 tanku, 6415 bruņutransportierus, 2231 lielgabalu, 461 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 227 zenītartilērijas iekārtas, 294 lidmašīnas, 284 helikopterus, 1958 bezpilota lidaparātus, 796 spārnotās raķetes, 5104 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 203 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Turpinās kaujas par Bahmutu

