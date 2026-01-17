“To, ko nevar izdarīt frontē, demonstrē pret civilajiem objektiem.” Slaidiņš par asiņaino Krievijas taktiku Ukrainā 0
Kopš Donalda Trampa miera iniciatīvu uzsākšanas situācija Ukrainā ir kļuvusi vēl smagāka – Krievija nogalinājusi vairāk civiliedzīvotāju nekā līdz tam. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Izrādās, ka Trampa mēģinājumi uzlabot situāciju Ukrainā ir devuši pretēju efektu – procesu laikā Krievija pastiprinājusi uzbrukumus civiliedzīvotājiem.
“Bloomberg” žurnālisti informē, ka 2025. gadā Krievijas uzbrukumu rezultātā nogalināti aptuveni 2400 civiliedzīvotāju, bet gandrīz 12 tūkstoši guvuši ievainojumus. Tas ir par 30 procentiem vairāk nekā 2024. gadā.
Slaidiņš piekrīt, ka līdz ar miera sarunu sākumu Krievija demonstrē savu militāro spēku.
“To, ko viņi nevar izdarīt frontē, viņi demonstrē pret Ukrainas civilajiem objektiem, un tur viņi jūtas ļoti pārliecināti,” piebilst NBS majors.
Plašāk skaties video!