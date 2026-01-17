“To, ko nevar izdarīt frontē, demonstrē pret civilajiem objektiem.” Slaidiņš par asiņaino Krievijas taktiku Ukrainā 0

LA.LV
15:39, 17. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Kopš Donalda Trampa miera iniciatīvu uzsākšanas situācija Ukrainā ir kļuvusi vēl smagāka – Krievija nogalinājusi vairāk civiliedzīvotāju nekā līdz tam. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti
Šie 11 pārtikas produkti un dzērieni glābs tavu sirdi, kamēr lielāko dienas daļu sēdi krēslā
Apsargs skrien, pārdevēja kliedz, un pircēji pataisīti par zagļiem: cilvēki masveidā sašutuši par attieksmi “Rimi” veikalos
Lasīt citas ziņas

Izrādās, ka Trampa mēģinājumi uzlabot situāciju Ukrainā ir devuši pretēju efektu – procesu laikā Krievija pastiprinājusi uzbrukumus civiliedzīvotājiem.

“Bloomberg” žurnālisti informē, ka 2025. gadā Krievijas uzbrukumu rezultātā nogalināti aptuveni 2400 civiliedzīvotāju, bet gandrīz 12 tūkstoši guvuši ievainojumus. Tas ir par 30 procentiem vairāk nekā 2024. gadā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Sāksies vai nesāksies biedējoši lielais sals? Sinoptiķu prognoze rītdienai
Policija Pļavniekos pa pēdām noķer narkodīleri – viņa mājās atrastais liek ieplest acis
Mājas
Neuzkāp uz tā paša grābekļa! 4 biežāk pieļautās kļūdas pārtikas saldēšanā

Slaidiņš piekrīt, ka līdz ar miera sarunu sākumu Krievija demonstrē savu militāro spēku.

“To, ko viņi nevar izdarīt frontē, viņi demonstrē pret Ukrainas civilajiem objektiem, un tur viņi jūtas ļoti pārliecināti,” piebilst NBS majors.

Plašāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Situācija tikai pasliktināsies.” Kāpēc 2026. gads var kļūt liktenīgs Putinam
Trampa manevri no aizmugures; Putinam atliek vērot, kā krīt sabiedrotie
TV24
Trampa “pārsteiguma datums”: Rajevs par 3. janvāri un starptautiskajām intrigām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.