Trampa "pārsteiguma datums": Rajevs par 3. janvāri un starptautiskajām intrigām
3. janvāris Trampam kļuvis par īpašu datumu, un šo fenomenu TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” apsprieda Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis.
Viņš skaidro, ka trešajā janvārī sākās Maduro operācija, bet iepriekšējās prezidentūras laikā tieši šajā datumā tika nogalināts Kāsems Soleimānī. Rajevs prāto, ka gada sākums ir laiks, kad Tramps savus pretiniekus paņem “uz pārsteiguma brīdi”.
Rajevs pieskaras arī tematam par plaisu, kas veidojas starp Eiropu un ASV. Viņš atklāj, ka Eiropā pastāv programma “Safe”, kura ražo ieročus, taču Eiropa šobrīd aiz ASV muguras cenšas pārvilināt pie sevis tās valstis, kuras līdz šim pamatā iepirka ieročus no ASV.
