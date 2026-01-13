Trampa “pārsteiguma datums”: Rajevs par 3. janvāri un starptautiskajām intrigām 0

LA.LV
20:12, 13. janvāris 2026
Viedokļi

3. janvāris Trampam kļuvis par īpašu datumu, un šo fenomenu TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” apsprieda Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis.

Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Lasīt citas ziņas

Viņš skaidro, ka trešajā janvārī sākās Maduro operācija, bet iepriekšējās prezidentūras laikā tieši šajā datumā tika nogalināts Kāsems Soleimānī. Rajevs prāto, ka gada sākums ir laiks, kad Tramps savus pretiniekus paņem “uz pārsteiguma brīdi”.

Rajevs pieskaras arī tematam par plaisu, kas veidojas starp Eiropu un ASV. Viņš atklāj, ka Eiropā pastāv programma “Safe”, kura ražo ieročus, taču Eiropa šobrīd aiz ASV muguras cenšas pārvilināt pie sevis tās valstis, kuras līdz šim pamatā iepirka ieročus no ASV.

Plašāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps “jūk prātā”: tagad maksās cilvēkiem naudu, lai tie atteiktos no savas brīvības
Tramps pieprasa skaidru atbildi no Putina: tagad uz galda ir divi scenāriji
“Tramps ir pamodinājis Putina ļaunāko murgu.” Vai Kremlī šobrīd valda bailes?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.