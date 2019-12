2020. gada Tokijas olimpisko spēļu lāpa. Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Nākamā gada Tokijas olimpisko spēļu rīkošanas kopējās izmaksas varētu sasniegt 12,6 miljardus ASV dolāru jeb aptuveni 11,3 miljardu eiro, vēsta sacensību organizatori.

Galējās izmaksas salīdzinājumā ar sākotnēji plānotajām ir nedaudz pieaugušas, jo organizatoriem bija jāparūpējas par dzesēšanas iekārtu izvietošanu sacensību teritorijā. Plānots, ka Japānā sporta notikumu norises vietās uz ceļiem tiks uzklāts karstumu absorbējošs krāsojums, tāpat tiks izvietoti gaisa mitrinātāji.

Organizatori gan neslēpa, ka šajā tāmē vēl nav iekļautas tās izmaksas, kas radušās, pārceļot maratonu un soļošanas sacensības no Tokijas uz ziemeļos esošo Saporo. Paredzams, ka tas varētu izmaksāt ap trim miljardiem Japānas jēnu (aptuveni 25 miljoni eiro). Šī summa galējos aprēķinos nav iekļauta tāpēc, ka sacensību organizatori vēl aizvien diskutē ar Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK) par to, kura no pusēm segs šīs izmaksas.

“Šī ir vēl nebijusi situācija, kurai nav konkrēta rīcības plāna,” teica Tokijas olimpisko spēļu finansu izpilddirektors Gajuki Ito. “Turpināsim šķetināt šo situāciju un regulāri uzturēsim kontaktu ar SOK.”

Izdevumu pieaugums par dzesēšanas iekārtu izvietošanu, tikšot kompensēts ar lielāku pārdoto biļešu skaitu un sponsoru atbalstu. Paredzams, ka ieņēmumi no biļetēm varētu sasniegt 30 miljardus Japānas jēnu jeb aptuveni 247 miljonus eiro.

Lai arī ir pieaugušas izmaksas un radušās citas problēmas, Olimpiādes budžets jau gadu palicis nemainīgs – 11,3 miljardi eiro. Tiek vēstīts, ka 27 miljardi jēnu jeb aptuveni 222 miljoni eiro vēl ir plānoti neparedzētiem gadījumiem, piemēram, dabas katastrofu seku novēršanai.

SOK bažījoties, ka lielās izmaksas turpmāk atbaidīs vēl vairāk valstu no sacensību organizēšanas, lūgusi Japānu vēl samazināt paredzētās izmaksas. Savukārt organizatori ir noraizējušies, ka budžeta saīsināšanas dēļ visvairāk ciestu atlēti, kā arī Olimpiādes tēls.

Visas šo olimpisko spēļu izmaksas tiek segtas no trim pusēm – Tokijas pilsētas, Japānas valdības un SOK. Japānas valdība lielāko atbalstu – 150 miljardus jēnu (1,2 triljonus eiro) – sniedz nacionālā stadiona būvniecībā.

Par četrgades notikuma izmaksām priecīga nav arī valsts Revīzijas komisija, kas pauda, ka izmaksas no 2013.gada līdz 2018.gadam no sākotnējās summas pieaugušas pat par desmit reizēm.

Tikmēr 2028.gada Losandželosas Olimpiādes rīkotāji šogad atklāja, ka plāno noorganizēt vienas no iespaidīgākajām sacensībām ar budžetu 6,9 miljardi ASV dolāru (6,3 miljardi eiro).

2024.gada Parīzes olimpiskās spēles paredzēts noorganizēt ar 6,8 miljardiem eiro, no kuriem 1,5 miljardu atbalsts saņemts no Francijas valdības.