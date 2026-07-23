Uzbrukumā bankai Rēgensburgā ar nazi nogalināts viens cilvēks – policija šķetina motīvus 0
Uzbrukumā ar nazi bankā Rēgensburgā Bavārijas federālajā zemē ceturtdien nogalināts viens cilvēks, ziņo Vācijas policija un mediji. Uzbrucējs, kurš sadūra cilvēku bankā, ir aizturēts.
Sākotnēji pastāvēja bažas, ka bankā izveidojusies ķīlnieku krīze, un policija uzreiz nespēja noskaidrot, cik cilvēku tur atrodas. Tagad policija izmeklē notikušo kā slepkavību un laupīšanu. Uzbrucēja motīvi joprojām nav zināmi.
Upurim tika sniegta pirmā palīdzība uz vietas, un viņš tika nogādāts slimnīcā, kur no gūtajiem ievainojumiem mira. Pagaidām nav skaidrs, vai upuris bija bankas darbinieks vai apmeklētājs. Nedaudz vēlāk policijas specvienības izglāba divus cilvēkus, kuri, spriežot pēc ārējā izskata, nebija cietuši. Uzbrucējs tikmēr vēl atradās bankā.
Banka atrodas liela ēku kompleksa pirmajā stāvā, un augšējos stāvos ir dzīvokļi. Policija turpina pārmeklēt ēku, bet nekas neliecina, ka uzbrucējam būtu bijuši līdzzinātāji. Policija uzskata, ka viņš rīkojās viens.
Policija ir norobežojusi teritoriju ap banku un aicināja cilvēkus pēc iespējas izvairīties no nozieguma vietas apkārtnes.