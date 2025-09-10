Polija tuvāk konfliktam nekā jebkad iepriekš kopš Otrā pasaules kara; Tramps sniedzis pirmos komentārus par droniem 0
Krievijas droni pagājušajā naktī pārkāpa Polijas gaisa telpu, izraisot satraukumu NATO un Rietumu valstīs. Iesaistīta arī Lielbritānija – Tramps un Zelenskis sniedzis komentārus, ziņo ārvalstu mediji.
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs demonstrēja, ka NATO sabiedrotie uztver Krievijas dronu iebrukumu nopietni, apsolot, ka Lielbritānija izvērtē iespējas pastiprināt Polijas gaisa aizsardzību.
Lai gan viņš tieši nesacīja, ka Krievija mērķtiecīgi uzbruka Polijai, kritika bija skarba: “Tie bija bīstami, neapdomīgi un pārkāpa Polijas un NATO suverēno gaisa telpu.”
Vakar vakara reakcija, kurā Nīderlandes F-35 lidmašīnas steidzās palīdzēt Polijas kolēģiem, parādīja NATO efektivitāti, taču
Arī Tramps reaģē uz Krievijas iebrukumu Polijas gaisa telpā
ASV prezidents Donalds Tramps pirmo reizi paudis reakciju uz Krievijas dronu iebrukumu Polijas gaisa telpā pagājušajā naktī, rakstot platformā “Truth Social”: “Kas notiek ar Krieviju, kas pārkāpj Polijas gaisa telpu ar droniem? Aiziet, sākam! (Here we go)”
Ukrainas prezidents Zelenskis apspriedies ar ES komisijas prezidenti par droniem un sankcijām
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka viņš runājis ar Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu, lai pārrunātu galvenos jautājumus pēc viņas runas par Eiropas Savienības stāvokli”, kas šorīt notika Eiropas Parlamentā.
Viņš sacīja: “Es runāju ar Eiropas Komisijas prezidenti. Pateicos viņai par spēcīgo Eiropas Savienības stāvokļa runu un skaidro ziņojumu par 6 miljardiem eiro dronu ražošanai Ukrainā. Mums jāatrod vēl vairāk veidu, kā izmantot iesaldētos Krievijas līdzekļus Ukrainas labā.
Urzula informēja mani par kopīgo darbu ar ASV partneriem sankciju pret Krieviju stiprināšanā. Mēs arī pārrunājām atbalstu Ukrainas bērniem. Urzula apstiprināja, ka ES palīdzēs finansēt bezmaksas ēdināšanu skolēniem. Mēs koordinējām turpmākos soļus nolaupīto bērnu atgriešanai. Mēs vienojāmies turpināt kontaktus.”