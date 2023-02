Foto: Paula Čurkste/LETA

Trešdien saulaināka diena būs valsts austrumos, šorīt vietām apledojuši ceļi Kurzemē un Zemgalē Ieteikt







Agrā trešdienas rītā daudzviet Kurzemē ir migla ar redzamību 200-500 metri, un migla var veidoties arī vietām Zemgalē un Vidzemē, liecina meteoroloģiskā informācija.

Pūš lēns vējš, galvenokārt rietumu, dienvidrietumu vējš.

Mākoņi daļēji klāj debesis, un mākoņu dēļ nakts bija siltāka nekā prognozēts – gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā nenoslīdēja zemāk par 0..-3 grādiem.

Piecos rītā gaisa temperatūra Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) novērojumu tīklā bija no -1,0 grāda Dagdā līdz +1,4 grādiem Ainažos, Liepājā un Rucavā.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, lēns vējš, gaisa temperatūra aptuveni nulle grādu.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien atbilstoši LVĢMC datiem bija no +2,3 grādiem Daugavgrīvā līdz +8,3 grādiem Rucavā. Septiņās novērojumu stacijās Kurzemē un Zemgalē tika pārspēts 14.februāra siltuma rekords.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14.februārī bija +20..+21 grāds Portugālē, Spānijā un Francijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -17 grādi Skandināvijā un Krievijā.

Trešdien Latvijā pārsvarā gaidāms apmācies laiks, saulaināka diena būs valsts austrumos, prognozē sinoptiķi.

Dažviet migla un sīki nokrišņi. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra 0..+5 grādi.

Rīgā debesis apmāksies, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +3 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1028-1031 hektopaskāls jūras līmenī.

Šorīt apledojums vietām Kurzemē un Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Bauskas šosejas posmā no Dimzukalna līdz Grenctālei, Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Usmai.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Bauskas, Dobeles, Tukuma, Kuldīgas un Talsu apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 27 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saglabājas arī atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem pārsvarā Kurzemē un Zemgalē. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 63 grants ceļu posmos.