Tālas darbības rādiusa raķetes “ATACMS” atlūzas Kurskas apgabalā, Krievijā, 26.11.2024. Foto: REUTERS/Krievijas Aizsardzības ministrija/SCANPIX

"Trieciens sabojāja radaru…" Krievija publiski atzīst, ka Ukraina ar ATACMS raķetēm trāpījusi gaisa spēku bāzei Kurskas apgabalā







Krievijas Aizsardzības ministrija (AM) šodien, 26. novembrī, ir atzinusi, ka Ukraina pēdējo trīs dienu laikā ar ASV ražotām tāla darbības rādiusa raķetēm ATACMS ir uzbrukusi Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām “S-400” un lidlaukam Kurskas apgabalā Krievijā, vēstīja Ukrainas medijs “Kyiv Independent“.

Šis paziņojums ir pirmais publiskais apstiprinājums no Krievijas puses pēc vairākkārtējiem ziņojumiem par triecieniem, kad Vašingtona atļāva Ukrainai izmantot savas ATACMS raķetes, lai uzbruktu mērķiem Krievijas teritorijā.

Saskaņā ar Krievijas AM sniegto informāciju, Ukrainas spēki šā gada 23. novembrī netālu no Lotarevkas ciemata aptuveni 37 km uz ziemeļrietumiem no Kurskas, izšāva piecas ATACMS raķetes, no kurām trīs tika notriektas. Pārējās divas raķetes trāpīja pa “S-400” zeme-gaiss raķešu divīzijas pozīcijām. “Trieciens sabojāja radaru. Ir cietušie personāla vidū,” paziņoja Krievijas AM.

Iepriekš Ukrainas Ģenerālštābs arī apgalvoja, ka Ukraina esot uzbrukusi Krievijas radaram “S-400” Kurskas apgabalā.

Ukraina 25. novembrī izšāva arī astoņas ATACMS raķetes uz Kurskas Vostočnij (Vostochny) gaisa spēku bāzi Kurskas apgabala Halino (Khalino) pilsētā, no kurām septiņas it kā notrieca Krievijas pretgaisa aizsardzība, apgalvoja Krievijas AM. Viena no raķetēm “sasniedza mērķi”, ievainojot divus karavīrus un sabojājot infrastruktūru, tā norādīja ministrija.

Laikrakstam “Kyiv Independent” neizdevās pārbaudīt šos apgalvojumus.

Lai gan OSINT analītiķi iepriekš ziņoja par triecienu Krievijas gaisa spēku bāzei, Ukrainas militārie spēki šo uzbrukumu nav komentējuši.

