Trīs Latvijas ceļotāju iecienītas pilsētas nonākušas "sliktāko" sarakstā. Kāpēc eksperti neiesaka tur doties?







Pārmērīga tūrisma problēma pēdējos gados kļūst aizvien aktuālāka, jo milzīgais tūristu skaits, kas vēlas savām acīm redzēt pasaules skaistākās vietas, padara nepanesamu gan vietējo iedzīvotāju, gan citu tūristu dzīvi.

Nesen veiktā pētījumā, ko īstenoja tūrisma platforma “Evaneos” sadarbībā ar konsultāciju uzņēmumu “Roland Berger”, analizējot 70 populārākos tūrisma galamērķus pasaulē, atklāts ka no tūristu pūļiem visvairāk cietušas trīs pilsētas, ziņo The Mirror.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, par no pārmērīga tūrisma visvairāk cietušajām pilsētām atzītas Kopenhāgena, Amsterdama un Dublina – Dānijas, Nīderlandes un Īrijas galvaspilsētas.

Katrs galamērķis tika vērtēts skalā no viens līdz pieci, balstoties uz četriem kritērijiem: tūristu blīvums uz vienu iedzīvotāju, tūristu blīvums uz kvadrātkilometru, sezonalitāte, uzņemošās valsts ilgtspējas briedums.

Pētījums atklāja, ka šajās trijās pilsētās pirmajā ceturksnī ierodas līdz 37% no visiem tūristiem, ar vidējo vērtējumu 2,6 no 5. Kopumā Dānijas, Nīderlandes un Īrijas galvaspilsētas ieguva attiecīgi 3,8, 3,7 un 3,4 punktus no 5.

Tāpat pētījumā norādīts, ka pārmērīgs tūrisms ir nopietna problēma arī piekrastes reģionos.

Tur visvairāk no tūristiem cieš Kipra, Maurīcija, Grieķija un Horvātija.

Tikmēr vasarā sezonālā pārmērīga tūrisma ietekme ir īpaši jūtama Spānijā, Itālijā, Francijā un Portugālē, kas trešajā ceturksnī veidoja 43 % no visiem apmeklējumiem.