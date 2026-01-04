Foto: getty images

Tur aiz mākoņiem ir saule: laika ziņas svētdienai 0

LETA
9:00, 4. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Svētdien Latvijā daudzviet snigs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Kokteilis
Dzimšanas mēnesis atklāj tavas dvēseles misiju: ko dzīve patiesībā vēlas no tevis
“Dažas minūtes vēlāk redzēju, kā jaunieši sāka sist šīs sievietes.” Trolejbusā noticis kautiņš, bet apkārtējie vien “bolījuši acis”
TV24
Krievijas draudi Baltijas valstīm: kāpēc mūsu drošības dienesti klusē par to, kas gaidāms?
Lasīt citas ziņas

Dienā būs mākoņains laiks, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet daudzviet snigs.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 5 grādi, bet jūras piekrastē ap 0.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas notiks ar Vanšu tiltu, ja jau šogad netiks sākta tā rekonstrukcija? Diemžēl iespējamais scenārijs ir visai bēdīgs
“Ļoti slima valsts, kuru vada slims cilvēks!” Tramps iet vēl tālāk, draudot vēl kādai valstij ar iespējamu militāru operāciju
“Man bija sens sapnis….” Arnis Krauze dalās sirdi sildošā atmiņu stāstā par mūžībā aizgājušo rakstnieci Noru Ikstenu

Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks. Arī galvaspilsētā palaikam gaidāms sniegs.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 2 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Horoskopi 4. janvārim. Atceries – lielas idejas bieži sākas ar vienkāršu domu
Kokteilis
Istabas augi un ziedi saskaņā ar tavu horoskopa zīmi: kas tev dāvā veiksmi?
Dārzs
5 ziedi, kurus varat stādīt jau janvārī, lai pavasaris dārzā uzziedētu agrāk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.