TV24 ēterā skatāms satiksmes drošībai veltīts raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” 0
No 6. augusta TV24 ēterā skatāms raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība”. Astoņu raidījumu ciklā tā vadītājs Ansis Klintsons kopā ar jomas ekspertiem skaidros aktualitātes satiksmes drošībā.
Septītajā šīs sezonas raidījumā tiek diskutēts par ārkārtīgi būtisku tēmu – redzamību uz ceļa. CSDD uzsākuši kampaņu “Nāvīgi stilīgi”. Tumšs apģērbs nogalina. Esi redzams.” par atstarojošo elementu lietošanu. Sākoties rudenim un iestājoties tumšajam laikam, uz Latvijas ceļiem pieaug negadījumu skaits, kuros cieš vai iet bojā gājēji un velosipēdisti. Statistika ir satraucoša – pērn dzīvību zaudēja 33 cilvēki, un līdzīga tendence turpinās arī šogad: līdz oktobra izskaņai bojā gājuši jau 30 gājēji. CSDD aicina gājējus un velobraucējus parūpēties par savu redzamību uz ceļa, it īpaši diennakts tumšajā laikā. “Es domāju, ka drošu apģērbu var iegādāties jebkurā solīdā apģērbu veikalā. Iespējams pircēji bieži vien to atstarotāju nemaz nepamana, bet patiesībā tas tur ir atrodams. Kaut vai paskatīsimies uz sporta veikaliem, pārsvarā sporta apģērbs viss ir ar atstarotājiem, jo sporta cienītājiem tas ir ļoti būtiski būt redzamiem uz ceļa,” raidījumā skaidro Ceļu Satiksmes drošības direkcijas (CSDD) valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks.
Viņš norāda, ka arī autovadītājiem ir jāapzinās, ka pa ceļa nomali var iet gājēji bez atstarojošiem elementiem un braukšanas ātrums jāpieskaņo apstākļiem, nevis ceļu satiksmes noteikumiem. “Faktiski tā ir viena sekunde, kā arī katram tas reakcijas ātrums ir savādāks, ir bijuši gadījumi, kad vispār nav bremzēšanas pēdu. Savukārt, ja cilvēks ir ar atstarojošiem elementiem, kā arī autovadītājs brauc ar braukšanas apstākļiem piemērotu ātrumu, tad šis attālums jau ir apmēram 140 vai vairāk metri, kas ir pietiekami, lai automašīna varētu apstāties un negadījums nenotiktu,” norāda A.Aksenoks.
Raidījums “Cilvēks.Ceļš.Drošība” TV24 ēterā skatāms katru otro trešdienu plkst.20.30. Raidījums tapis sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.