Ukrainas kara lidmašīna pirmo reizi izšāvusi ar ieroci, kas trāpīja mērķim Krievijas iekšienē, telekanālam “Sky News” atklājis Ukrainas militārais avots.

Avots vēsta, ka svētdien Belgorodas apgabalā, Krievijas rietumos, tika trāpīts “Krievijas pavēlniecības mezglā”.

Belgoroda atrodas netālu no robežas ar Ukrainas ziemeļaustrumiem.

Uzreiz nebija skaidrs, kāda veida munīcija tika izmantota uzbrukumā, tostarp, vai tas ir bijis Rietumu ierocis.

ASV un Francija nesen paziņoja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir atļauts izmantot savus ieročus, lai dotu triecienu militāriem mērķiem Krievijā, no kurienes Krievijas spēki sāk uzbrukumus Ukrainai.

Saskaņā ar prezidenta Džo Baidena apstiprinātajiem jaunajiem norādījumiem, amerikāņu munīciju var izmantot Krievijas teritorijā, lai palīdzētu aizstāvēt Harkivas pilsētu Ukrainas ziemeļaustrumos.

Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs lords Kamerons ir bijis mazāk konkrēts, vien norādot, ka Ukrainai ir jāizlemj, kā tā izmantos britu ieročus, piemēram, spārnotās raķetes Storm Shadow, ko var izšaut Ukrainas lidmašīnas.

“Tiešais trāpījums”

Avots militārajā jomā, kas vēlējās palikt anonīms, skaidroja: “Ukrainas gaisa spēku (UAF) misija ir veikusi triecienu Krievijas komandmezglam Belgorodā.

“Kamēr joprojām notiek postījumu novērtējums, tas ir apstiprināts kā tiešs trāpījums. Šī ir pirmā UAF ar gaisu piegādātā munīcija, kas nogādāta pret mērķi Krievijā.”

Ukraina ir veikusi vairākus bezpilota lidaparātu triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Taču kara lidmašīnas izmantošanu, lai uzbruktu mērķiem Krievijas iekšienē, Maskava varētu uzskatīt par jaunu eskalāciju.

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tās spēki Belgorodas apgabalā notriekuši vairākus Ukrainas bezpilota lidaparātus. Nebija skaidrs, vai tas bija daļa no tā paša uzbrukuma.

Ukraina arī vēršas pret Krievijas kuģiem

Ukrainas militārais avots arī pavēstīja, ka sestdienas vakarā Ukrainas spēki veikuši “koordinētu triecienu” pret Krievijas desantkuģi, kas nesen no Melnās jūras pārcēlies uz Azovas jūru.

Kuģis kļuvis par piekto no septiņiem Ropucha klases desantkuģiem, kas nogremdēti vai “kļuvuši nederīgi ekspluatējami” Ukrainas uzbrukumu dēļ, sacīja avots.

“Šis veiksmīgais trieciens parāda krieviem, ka viņi nevar brīvi darboties ne Melnajā jūrā, ne austrumu virzienā,”

piebilda avots.

Krievijas militārpersonas izmanto šādus kuģus, lai pārvestu munīciju un piegādes uz okupēto Mariupoles pilsētu tālākai tranzītam uz fronti, norāda avots.

“Apgrūtinot Krievijas munīcijas un svarīgāko militāro piegāžu sūtījumus, šis trieciens tieši atbalstīs Ukrainas karaspēku viņu notiekošajā cīņā,” sacīja avots.

Atsevišķi Kijevas galvenais militārais izlūkdienests paziņoja, ka tā spēki trāpījuši ultramodernai Krievijas kara lidmašīnai, kas atrodas aviobāzē gandrīz 400 jūdžu attālumā no frontes līnijas, vēsta ziņu aģentūra “Associated Press” (AP).

Uzreiz nebija skaidrs, kādi ieroči tika izmantoti, taču lidlauka attālums no Ukrainas liecina, ka to, visticamāk, trāpīja bezpilota lidaparāti.

Ja tas tiks apstiprināts, tas nozīmētu Ukrainas pirmo zināmo veiksmīgo triecienu iznīcinātājam Su-57, piebilda AP.

Tas ir divu dzinēju slepenais iznīcinātājs, kas aprakstīts kā Maskavas vismodernākā militārā lidmašīna.

Sīkāka informācija par jaunākajiem Ukrainas triecieniem izskanējusi pēc tam, kad aģentūra “AP”, citējot ASV senatoru un kādu Rietumu amatpersonu, trešdien ziņoja, ka Ukraina pēdējo dienu laikā izmantojusi ASV ieročus, lai veiktu triecienus Krievijas iekšienē.

