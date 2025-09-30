Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/SCANPIX

Ukrainas militārpersonas ieradušās Dānijā – Zelenskis atklāj misijas iemeslu 0

LA.LV
15:13, 30. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas militārpersonas ieradušās Dānijā, lai mācītu eiropiešiem notriekt “Shahed” dronus, paziņojis Zelenskis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu
10 dīvainas lietas, ko suņi dara, kad ir greizsirdīgi
Dārzs
“Izskatās, ka spāņi zaudēs, jo dāmas un kungs ir uzdevuma augstumos!” Iespējams, atrasts efektīvs šo gliemju iznīcināšanas veids 1
Lasīt citas ziņas

Ukrainas militārpersonas Dānijā dalīsies pieredzē cīņā ar Krievijas uzbrukuma droniem “Shahed”. Par to paziņojis Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos: “Mūsu militāristi ir sākuši misiju Dānijā, lai dalītos Ukrainas pieredzē aizsardzībā pret droniem. Karavīri ir ieradušies, lai piedalītos kopīgās mācībās ar Eiropas partneriem, kas var kļūt par pamatu jaunai sistēmai cīņā ar Krievijas un jebkādiem citiem droniem.”

Kā atzīmēja prezidents, Ukrainas pieredze šobrīd ir visaktuālākā Eiropā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tas apdraud pilnīgi visus!” Zelenskis brīdina par kritisku situāciju Zaporižjas AES
FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos
VIDEO. “Nu, ko smejies! Trīs pensijas tagad paņems!” Poligona sēņotāji gadu no gada neņem vērā likumus

“Un tieši mūsu pieredze, mūsu speciālisti un mūsu tehnoloģijas var kļūt par galveno elementu nākotnes Eiropas “Dronu sienā” – liela mēroga projektā, kas garantēs drošību debesīs,” ir pārliecināts Zelenskis.

“Misijas rezultāti Dānijā veidos attiecīgās sadarbības vadlīnijas arī ar citām Eiropas valstīm,” uzskata Zelenskis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zelenskis: Krievija izmanto tankkuģus dronu uzbrukumiem pret Eiropu
Karš Ukrainā skar arvien plašākas teritorijas: analītiķis brīdina par jauniem draudiem pasaulei
“Mēs devām signālus dažām valstīm!” Zelenskis paziņo ko iepriekš neizpaustu saistībā ar krievu dronu skaitu Polijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.