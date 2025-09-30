Ukrainas militārpersonas ieradušās Dānijā – Zelenskis atklāj misijas iemeslu 0
Ukrainas militārpersonas ieradušās Dānijā, lai mācītu eiropiešiem notriekt “Shahed” dronus, paziņojis Zelenskis.
Ukrainas militārpersonas Dānijā dalīsies pieredzē cīņā ar Krievijas uzbrukuma droniem “Shahed”. Par to paziņojis Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis sociālajos tīklos: “Mūsu militāristi ir sākuši misiju Dānijā, lai dalītos Ukrainas pieredzē aizsardzībā pret droniem. Karavīri ir ieradušies, lai piedalītos kopīgās mācībās ar Eiropas partneriem, kas var kļūt par pamatu jaunai sistēmai cīņā ar Krievijas un jebkādiem citiem droniem.”
Kā atzīmēja prezidents, Ukrainas pieredze šobrīd ir visaktuālākā Eiropā.
“Un tieši mūsu pieredze, mūsu speciālisti un mūsu tehnoloģijas var kļūt par galveno elementu nākotnes Eiropas “Dronu sienā” – liela mēroga projektā, kas garantēs drošību debesīs,” ir pārliecināts Zelenskis.
“Misijas rezultāti Dānijā veidos attiecīgās sadarbības vadlīnijas arī ar citām Eiropas valstīm,” uzskata Zelenskis.