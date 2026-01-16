Vašingtona apstājās: plašsaziņas līdzekļi nosauca 3 valstis, kas atturēja Trampu no uzbrukuma 0
Persijas līča valstis pēdējā brīdī pārliecināja ASV prezidentu Donaldu Trampu atteikties no trieciena Irānai, baidoties no smagām sekām visam reģionam, raksta dialog.ua.
Saūda Arābijai, Katarai un Omānai ir bijusi galvenā loma, lai novērstu iespējamu ASV militāro uzbrukumu Irānas režīmam. Par to ziņoja The Time of Israel, atsaucoties uz augsta ranga Saūda Arābijas amatpersonu, kura ir iepazinusies ar sarunām.
Reģiona valstis bija ārkārtīgi nobažījušās, ka militārais scenārijs varētu izraisīt plaša mēroga Tuvo Austrumu destabilizāciju. Avots atzīmēja, ka trīs valstis “ilgstoši un intensīvi centās, lai pārliecinātu prezidentu Trampu pēdējā brīdī dot Irānai iespēju demonstrēt labo gribu”.
Viņš paskaidroja, ka tās bija ļoti intensīvas sarunas ar Vašingtonu. “Kontakti turpina stiprināt sasniegto uzticēšanos un pašreizējo pozitīvo attieksmi,” sacīja avots.
Tam, pēc Vašingtonas reģionālo partneru domām, vajadzētu radīt telpu spriedzes mazināšanai bez spēka pielietošanas. Ņemot vērā diplomātiskos manevrus, Amerikas Savienotās Valstis vienlaikus palielināja spiedienu uz Teherānu ar citiem instrumentiem. ASV Finanšu ministrija ir noteikusi jaunas sankcijas pret represijās iesaistīto Irānas vadību.
Ierobežojumi skāra 18 fiziskas un juridiskas personas. Papildu signāls par iespējamu eskalācijas pauzi tika dzirdēts arī no Irānas diplomātiem. Irānas vēstnieks Pakistānā Reza Amiri Moghadams sacīja, ka ASV prezidents, iespējams, informējis Teherānu par savu nodomu neuzbrukt valstij.
Ņemiet vērā, ka situācija Irānā nav viegla. Decembra beigās visā valstī izcēlās masu protesti, kas izraisīja nemierus. Cilvēki izgāja ielās ekonomisko problēmu dēļ, bet ļoti ātri protests pārauga sacelšanās pret Khamenei režīmu. Varas iestādes izslēdza internetu visā valstī un sāka brutālu sacelšanās apspiešanu. Cilvēktiesību aktīvisti apgalvo, ka bojāgājušo skaits var pārsniegt 12 tūkstošus cilvēku. Pēdējās dienās Tramps ir aktīvi norādījis, ka viņš plāno iejaukties un dot triecienu režīmam. Viņš aicināja Irānas iedzīvotājus turpināt protestēt, solot drīz saņemt palīdzību. Tomēr irāņi to negaidīja. Saskaņā ar jaunākajiem datiem protests jau ir sācis samazināties.