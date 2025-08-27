#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/Rachel Claire

Vai alkohola ierobežojumi beidzot izvilks latviešus no mājām? 0

22:04, 27. augusts 2025
Diskusijas par alkohola tirdzniecības ierobežojumiem kļūst arvien karstākas. TV24 raidījumā “Preses klubs” komponists, grupas “Framest” dalībnieks Jānis Ķirsis cer, ka tas veicinās aktīvāku sabiedrisko dzīvi, bet Jānis Jenzis, Latvijas restorānu biedrības prezidents, “Opera Hotel” ģenerāldirektors, LBTU docents, brīdina par absurdām situācijām un pat risku šoferiem, kam degvielas uzpildes stacijās jāsastopas ar plašu alkohola piedāvājumu.

Ķirsis pauž, ka viņam simpatizē Andra Žagara sacītais, ka cilvēki citās kultūrās iet ārā no mājas katru Dakaru – viņi kopā sēž, pavakariņo. Bet Latvijā tā nav – otrdienas vakarā kādā ciematiņā visi mājās ēd, jo nav kur aiziet. “Es ceru, ka likums par alkohola ierobežošanu pulksteņa laikos vakaros cilvēkus mudinās iet ārpus mājām,” saka Jānis Ķirsis.

Savukārt Jānis Jenzis saka, ka cilvēki ciematos darba dienu vakaros atrodas degvielas uzpildes stacijās. Tomēr viņam dīvaina šķiet ideja pārdot alkoholu benzīntankos: “Kapēc šoferiem, varbūt kam ir kaut kādi alkohola riski, ir pie kases jāskatās uz visu to alkohola piedāvājumu?”

Jau ziņots par izmaiņām alkohola tirdzniecībā. Sabiedrība uz to reaģēja divejādi – kāds to atbalsta, bet citam nešķiet pieņemams. Piemēram, Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana gan par līdzšinējās alkoholisko dzērienu tirdzniecības kārtības atjaunošanu, gan par alkohola tirdzniecības laika saīsināšanu brīvdienās.

